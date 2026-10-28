Авито Работа представила индекс конкуренции на рынке труда за III квартал

Авито Работа выпустила аналитический дайджест, посвященный итогам III квартала 2026 года на рынке труда и исследованию рынка вахты. Выпуск объединяет сведения официальной статистики, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса. Впервые в дайджест вошли качественные исследования соискателей и работодателей, нанимающих вахтовиков, проведенные совместно с Центром занятости населения Москвы "Моя работа". По итогам квартала на рынке труда фиксируется постепенное ослабление дефицита кадров, число соискателей на одного работодателя увеличивается: индекс конкуренции на Авито Работе достиг 9,8 — это на 10% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Соискателей больше не стало

Нехватка персонала ощущается всё меньше, но не потому, что людей на рынке стало больше: компании стали нанимать сдержаннее. Согласно данным мониторинга Банка России, смягчение дефицита продолжается уже восьмой квартал подряд, а с пикового значения в III квартале 2024 года показатель сократился почти вдвое. Наиболее заметны улучшения в обрабатывающих производствах, тогда как в сельском хозяйстве, энергетике и сфере водоснабжения нехватка специалистов остаётся выше средней по экономике.

Уровень безработицы в августе 2026 года составил 2,2%, немного превысив исторический минимум в 2,1%, зафиксированный в мае. Показатель занятости зафиксирован на уровне 61,8%. По данным Росстата, экономически активное население насчитывает 76,7 млн человек — это несколько ниже показателя августа 2017 года (77,2 млн). Поэтому охлаждение спроса не создаёт кадрового запаса: когда наём снова активизируется, работодатели выйдут на рынок с тем же количеством кандидатов.

Планы по найму на IV квартал демонстрируют небольшой рост — впервые за полтора года, однако остаются вблизи минимальных значений с 2020 года. Рост числа вакансий в сентябре носил сезонный характер: по сравнению с августом их стало больше на 8%, что сопоставимо с динамикой прошлого года. При этом соискатели возвращаются на рынок быстрее, чем появляются новые вакансии, поэтому кандидатов на одного работодателя больше, чем год назад.

Зарплатные предложения растут

Зарплатные предложения продолжают увеличиваться. Медиана по вакансиям в III квартале составила 82 000 руб./мес. (+17% год к году), нижний квартиль1 — 55 000 руб./мес. (+15% год к году). Такой рост обгоняет инфляцию (6,2%). Наиболее выражена динамика в рабочих и линейных специальностях: сильнее всего выросли медианные предложения водителям грузового транспорта — до 133 000 руб./мес. (+31%), электрогазосварщикам — до 106 000 руб./мес. (+20%), кровельщикам — до 99 000 руб./мес. (+20%) и обивщикам — до 103 000 руб./мес. (+19%). Это свидетельствует о том, что рабочих рук на рынке не прибавилось: даже при сдержанном найме работодатели вынуждены повышать вознаграждения.

"Рынок труда остыл, но свободных людей на нём не прибавилось. Индекс конкуренции 9,8 соискателя на одного работодателя — это следствие более сдержанного спроса, а не притока новых кандидатов: безработица держится у исторического минимума, а рабочая сила не растёт. Сентябрьское оживление сезонное, год к году активность ниже прошлогодней. При этом зарплатные предложения продолжают расти и обгоняют инфляцию, особенно в рабочих профессиях. Когда спрос вернётся, людей на месте будет не больше, чем сейчас, и главным вопросом станет, где их искать", — комментирует руководитель аналитического центра Авито Работы Кристина Костина.

Вахта стала круглогодичным форматом

В 2026 году вахтовый метод перестал быть сезонным: разрыв между наиболее и наименее активными месяцами сократился вдвое. Такой формат занятости востребован и со стороны работодателей, которым он помогает закрывать вакансии в регионах с дефицитом местных специалистов, и со стороны соискателей, для которых вахта зачастую означает доход, почти вдвое превышающий заработок при стандартной полной занятости. Готовность к вахтовому труду выражают 43% работающих россиян: 17% уже имеют опыт такой работы, ещё 26% рассматривают ее как возможный вариант.

Спрос на вахтовый найм растёт в строительстве, где число таких вакансий увеличилось на 17%, в сфере сервиса — на 12%, в складской логистике — на 6%. В целом в вахтовых вакансиях предлагаемая оплата вдвое больше полного дня: 178 000 против 82 000 руб./месяц.

"Вопреки стереотипу о том, что вахта — это прежде всего добыча и Север, основной объём этого рынка формируют другие направления. Вахта перестаёт быть нишевым или сезонным инструментом: расширяются сферы деятельности работодателей, нанимающих на вахту, а рынок становится круглогодичным — ярко выраженных январского пика и летнего затишья уже не отмечается. И в условиях высокого уровня занятости работодатели активнее используют эту модель. При этом основными факторами доверия для соискателей остаются конкретные условия в вакансии, чётко указанные размеры выплат, понятный работодатель, слово своих работников и возможность проверить всё до приезда. Как и в любом найме, при поиске вахтового персонала важны также быстрая реакция на отклики и автоматизация HR-процессов", — подчеркивает управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

За январь–июль 2026 года вахтовые вакансии заинтересовали 2,7 млн соискателей. Каждый второй отклик на вахту (48%) кандидаты оставляют недалеко от дома: в своём или соседнем регионе. А крупнейшими центрами притяжения стали Москва и Московская область (594 000 откликов), Ямал (77 000), Якутия (48 000). 80% откликов на предложения вахтовой работы приходятся на стройку (33%), складскую логистику (26%) и сервис (20%).

За первые семь месяцев 2026 года вахтовые вакансии привлекли внимание 2,7 млн соискателей. Почти половина откликов (48%) поступает от кандидатов, заинтересованных в работе недалеко от дома — в своём или соседнем регионе. Крупнейшими центрами притяжения стали Москва и Московская область (594 000 откликов), Ямал (77 000), Якутия (48 000). Основная доля откликов приходится на три направления: строительство (33%), складская логистика (26%) и сервис (20%) — в совокупности это 80% всех откликов на вахтовые предложения.

*В основу дайджеста легли данные Авито Работы за 2023–2026 годы, опрос среди 10 000 респондентов в августе 2026 года, а также данные Росстата и мониторинга предприятий Банка России.

1 уровень зарплатного предложения для 25% сотрудников.