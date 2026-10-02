Авито Работа поможет работодателям создать страницу бренда для кандидатов

Авито Работа запустила страницу бренда — новый способ оформления профессионального профиля работодателя. Согласно данным платформы, 34% соискателей считают критически важным узнать больше информации о компании перед откликом, а 44% проверяют надёжность работодателя по информации, которую он о себе предоставляет. Теперь компании смогут самостоятельно формировать внешний вид профиля, расставлять визуальные акценты и создавать уникальное оформление, которое помогает привлечь внимание кандидатов — это позволит выделиться среди конкурентов и привлечь лучших соискателей.

Ключевым элементом нового формата стали секции — специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и её преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты.

Фото: пресс-служба Авитто

Страница бренда превращается в полноценную презентацию компании внутри профессионального профиля: работодатель может не только рассказать о себе, но и самостоятельно определить структуру и визуальную подачу страницы. Всего на странице можно использовать пять форматов секций: например, баннеры с фото и текстовые блоки. Такие блоки позволяют наглядно рассказать о преимуществах компании, форматах работы, адаптации и карьерных возможностях.

"Сегодня работодателю уже недостаточно просто разместить вакансию — соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей. Страница бренда помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать профиль компании частью выбора соискателя", — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.