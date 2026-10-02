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Авито Работа поможет работодателям создать страницу бренда для кандидатов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа запустила страницу бренда — новый способ оформления профессионального профиля работодателя. Согласно данным платформы, 34% соискателей считают критически важным узнать больше информации о компании перед откликом, а 44% проверяют надёжность работодателя по информации, которую он о себе предоставляет. Теперь компании смогут самостоятельно формировать внешний вид профиля, расставлять визуальные акценты и создавать уникальное оформление, которое помогает привлечь внимание кандидатов — это позволит выделиться среди конкурентов и привлечь лучших соискателей.

Ключевым элементом нового формата стали секции — специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и её преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты.

Фото: пресс-служба Авитто

Страница бренда превращается в полноценную презентацию компании внутри профессионального профиля: работодатель может не только рассказать о себе, но и самостоятельно определить структуру и визуальную подачу страницы. Всего на странице можно использовать пять форматов секций: например, баннеры с фото и текстовые блоки. Такие блоки позволяют наглядно рассказать о преимуществах компании, форматах работы, адаптации и карьерных возможностях.

"Сегодня работодателю уже недостаточно просто разместить вакансию — соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей. Страница бренда помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать профиль компании частью выбора соискателя", — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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