На Авито Подработке назвали самые высокооплачиваемые смены

Самой высокооплачиваемой сменой в Самаре за неполный третий квартал 2026 года стала выкладка товара — до 4 939 рублей за смену. Второе место заняла смена, связанная с помощью в торговом зале, — до 4 751 рубля, третье — с помощью в прикассовой зоне — до 3 897 рублей, четвертое — с обслуживанием покупателей — до 3 884 рублей, пятое — с приготовлением пищи — до 3 725 рублей за смену. Аналитики Авито Подработки выяснили, какие задания вошли в число самых высокооплачиваемых по региону.

Средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на Авито Подработке. Заработать за смену можно и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

Самые высокооплачиваемые смены в Самаре, неполный III квартал 2026

Тип заданий Средние предлагаемые вознаграждения, рублей за смену, неполный III квартал 2026 Выкладка товара 4 939 Помощь в торговом зале 4 751 Помощь в прикассовой зоне 3 897 Обслуживание покупателей 3 884 Приготовление пищи 3 725

"Подработка сегодня охватывает самые разные сферы — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания. Исполнители могут выбирать подходящие задачи и записываться на смены с учетом своего основного графика. Такой формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, а разнообразие доступных заданий — подобрать подработку с учетом своих навыков и предпочтений", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".