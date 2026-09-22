На Авито Подработке назвали самые высокооплачиваемые смены

Самой высокооплачиваемой сменой в Самаре за неполный третий квартал 2026 года стала выкладка товара — до 4 939 рублей за смену. Второе место заняла смена, связанная с помощью в торговом зале, — до 4 751 рубля, третье — с помощью в прикассовой зоне — до 3 897 рублей, четвертое — с обслуживанием покупателей — до 3 884 рублей, пятое — с приготовлением пищи — до 3 725 рублей за смену. Аналитики Авито Подработки выяснили, какие задания вошли в число самых высокооплачиваемых по региону.
Средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на Авито Подработке. Заработать за смену можно и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.
Самые высокооплачиваемые смены в Самаре, неполный III квартал 2026
|
Тип заданий
|
Средние предлагаемые вознаграждения, рублей за смену, неполный III квартал 2026
|
Выкладка товара
|
4 939
|
Помощь в торговом зале
|
4 751
|
Помощь в прикассовой зоне
|
3 897
|
Обслуживание покупателей
|
3 884
|
Приготовление пищи
|
3 725
"Подработка сегодня охватывает самые разные сферы — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания. Исполнители могут выбирать подходящие задачи и записываться на смены с учетом своего основного графика. Такой формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, а разнообразие доступных заданий — подобрать подработку с учетом своих навыков и предпочтений", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?