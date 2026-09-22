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Занятость Экономическая политика

На Авито Подработке назвали самые высокооплачиваемые смены

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самой высокооплачиваемой сменой в Самаре за неполный третий квартал 2026 года стала выкладка товара — до 4 939 рублей за смену. Второе место заняла смена, связанная с помощью в торговом зале, — до 4 751 рубля, третье — с помощью в прикассовой зоне — до 3 897 рублей, четвертое — с обслуживанием покупателей — до 3 884 рублей, пятое — с приготовлением пищи — до 3 725 рублей за смену. Аналитики Авито Подработки выяснили, какие задания вошли в число самых высокооплачиваемых по региону.

Средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на Авито Подработке. Заработать за смену можно и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

Самые высокооплачиваемые смены в Самаре, неполный III квартал 2026

Тип заданий

Средние предлагаемые вознаграждения, рублей за смену, неполный III квартал 2026

Выкладка товара

4 939

Помощь в торговом зале

4 751

Помощь в прикассовой зоне

3 897

Обслуживание покупателей

3 884

Приготовление пищи

3 725

"Подработка сегодня охватывает самые разные сферы — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания. Исполнители могут выбирать подходящие задачи и записываться на смены с учетом своего основного графика. Такой формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, а разнообразие доступных заданий — подобрать подработку с учетом своих навыков и предпочтений", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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