Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Авито Работа и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Осенью 2024 года на платформе было представлено более 200 новых вакансий от ОАО "Российские железные дороги".
Как сообщили в Авито Работе, проект задействует наружную и интернет-рекламу в 5 крупных городах страны: Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж и Саратов.
Работодатель ищет сотрудников на такие вакансии, как: помощник машиниста, монтер пути, электромеханик, сигналист, дежурный по станции и представителей многих других профессий. Компания не только предлагает высокий доход, но и бесплатное обучение более чем 100 профессиям в собственных учебных центрах, высокие стипендии и жилье на время обучения.
В рамках проекта организаторы используют наружную рекламу, призванную повысить знание широкой аудитории о возможностях трудоустройства, а также рекламные инструменты Авито — медийные баннеры, рассылки и сторис, — привлекающие внимание пользователей классифайда к новым вакансиям на платформе. Для изображений, размещенных на рекламных щитах и других носителях в рамках проекта, участие в фотосессии приняли реальные сотрудники компании РЖД.
"Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
"В текущих реалиях, сложившихся на рынке труда, приходится ежедневно искать новые эффективные инструменты. То, что работало еще вчера, — не факт, что принесет пользу сегодня, поэтому приходится держать руку на пульсе", — комментирует Сергей Двадцатов, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД".
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают