Авито Подработка: в России растет число работающих через цифровые платформы

К 2026 году уже 20% экономически активного населения работали и подрабатывали с помощью цифровых платформ. При этом платформенная занятость постепенно выходит за рамки простых массовых задач — и может предложить своим пользователям все более широкий спектр предложений. К такому выводу о развитии индустрии платформ пришли эксперты в ходе форума "Цифровые решения".

В России растет число работающих через цифровые платформы. Об этом в ходе конференции "Цифровые решения", организатором которой выступило Минцфиры, сообщила главный научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.

"Если в 2022 году работу с помощью платформ находили 16% экономически активного населения, то к 2026 году этот показатель вырос до 20%", — отметила она. По ее словам, это свидетельствует о востребованности подработки у населения РФ — при этом, подчеркнула она, говорить о том, что платформенная занятость вытесняет традиционную, не приходится, так как за этот же период времени выросло число работающих по трудовым договорам.

Как отметил директор Авито Подработки Сергей Яськин, платформенная занятость постепенно выходит за рамки простых массовых задач. По его словам, в Авито Подработке становится больше возможностей для более квалифицированной работы — этому способствует развитие цифрового профиля исполнителя с подтвержденными навыками и разрядами.

Растет число отраслей-заказчиков: так недавно в сервисе появились задачи от каршеринга по перегону и заправке автомобилей.

Платформенная занятость проникает не только в крупных агломерациях, но и в городах поменьше. По данным Авито Подработки, 40% исполнителей живут в городах с населением менее 1 млн человек. Что касается заданий, около 60% смен на платформе приходится на города-миллионники, а примерно 30% — на города с населением от 100 тыс. до 1 млн человек, ещё около 10% — на небольшие города и населённые пункты (менее 100 тыс. жителей).

По словам Яськина, платформы дают регионам прозрачный инструмент агрегировать локальный спрос на работу, где необходимо физическое присутствие человека. Это помогает жителям находить подработку в своем городе, а при переезде — быстрее освоиться и получить временный доход, например, работая курьером.

Платформы дают возможность различным специалистам организовать для себя гибкую занятость и работать тогда, когда они чувствуют в этом потребность, отметил СЕО Skyeng Артем Именов. При этом он не разделяет опасений части экспертов о том, что популяризация платформ сама по себе изменит профиль профессии и все их функции сможет выполнять ИИ. "Скорее мы можем ожидать, что какие-то компетенции специалистов будут усилены с помощью ИИ — но спрос на самих специалистов этот процесс не отменяет", — отметил он.