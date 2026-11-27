T2, российский оператор мобильной связи, стал самым привлекательным ИТ-работодателем среди мобильных операторов по итогам ежегодного исследования "Хабра" и консалтинговой компании "ЭКОПСИ". На фоне общего снижения интереса к ИТ-брендам работодателей T2 укрепил свои позиции: компания улучшила показатели привлекательности и узнаваемости бренда, а также поднялась на десять позиций в общероссийском рейтинге.

"Хабр" и "ЭКОПСИ" проводят исследование ИТ-брендов работодателей с 2020 года. В этом году в нем приняли участие 28,5 тыс. ИТ-специалистов, которые оценивали компании по ряду критериев, в числе которых качество продуктов, профессиональная среда, возможности карьерного роста и корпоративная культура. Из 616 работодателей в итоговый рейтинг вошли 136 компаний. Несмотря на снижение привлекательности брендов двух третей участников рейтинга для соискателей, T2 улучшил собственный показатель на 3 п. п., до 38%. Узнаваемость оператора среди ИТ-специалистов достигла 97%.

За последний год T2 существенно расширил спектр цифровых продуктов и сервисов, что усилило потребность бизнеса в ИТ-кадрах. В свою очередь, рост профессионального интереса к телекому во многом обусловлен масштабом проектов и возможностью решать сложные задачи на стыке программной разработки, сетевых технологий и больших данных. С начала 2026 года к ИТ-команде T2 присоединились почти 200 человек. В числе ведущих позиций по объему найма — инженеры по поддержке систем, разработчики, аналитики и DevOps-инженеры.

Особое внимание оператор уделяет подготовке молодых ИТ-специалистов. T2 развивает программы оплачиваемых стажировок, которые позволяют студентам и выпускникам вузов получить профессиональный опыт и стать частью технологической команды. С первых дней стажеры решают реальные бизнес-задачи, работают с современными технологиями и перенимают опыт коллег. В 2026 году более 60% участников программы стажировок по ИТ-направлениям продолжили карьеру в штате компании.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"Для ИТ-специалистов телеком — это пространство возможностей для новых подходов и идей. Отрасль непрерывно меняется, и вместе с ней растут ожидания пользователей. Мы развиваем команду в двух направлениях: привлекаем как опытных ИТ-специалистов, которые привносят свою экспертизу, так и молодых специалистов, на которых делаем ставку. Мы создаем среду, где каждый — и начинающий, и профессионал с опытом — может расти и развиваться, получать практический опыт и реализовывать свой потенциал".