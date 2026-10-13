Шпаргалка для соискателя: психологи ВСК составили чек-лист для успешного прохождения собеседования

Осенью деловая жизнь традиционно возвращается в активный режим: после отпусков люди начинают менять работу, искать новые возможности и рассылать резюме. Вместе с этим возвращается и знакомое многим напряжение: "А вдруг я не понравлюсь?", "А если меня спросят то, чего я не знаю?", "А если откажут — значит, со мной что-то не так?". Анна Власова, консультативный психолог, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой клиники Страхового Дома ВСК подготовила топ советов для успешного прохождения собеседования.
В этом году рынок труда действительно стал более конкурентным. Например, по оценкам крупного рекрутингового сервиса в апреле 2026 года на одну вакансию в среднем приходилось 10,3 резюме. И основная задача соискателя сегодня — не просто научиться нравиться работодателю, а выдерживать неопределенность и сохранять способность действовать.
Как подготовить себя к собеседованию
Не стоит пытаться заранее отрепетировать весь разговор с рекрутером. Лучше подготовить несколько тезисов, которые помогут сохранять спокойствие при неожиданных вопросах. За день до собеседования можно сделать простое упражнение. Лучше всего записать на листе:
- 3 своих сильных стороны;
- 3 рабочих ситуации, в которых эти качества помогли получить результат;
- 2-3 достижения, которыми вы действительно гордитесь;
- 2 вопроса, которые хотите задать работодателю.
Отдельно полезно заранее сформулировать ответ на вопрос "Почему вы хотите эту работу?". Он должен состоять не из общих слов вроде саморазвитие, а из конкретики: какие задачи вам интересны, что вы умеете делать и почему именно эта позиция вам подходит.
Непосредственно перед собеседованием не нужно стараться полностью избавиться от тревоги. Если заставлять себя "не волноваться", напряжение только усиливается. Лучше снизить его физиологическую интенсивность.
За 2-3 минуты до собеседования следует сделать следующие шаги:
- Выполнить 5-7 циклов глубокого дыхания, при которых выдох немного длиннее вдоха;
- Поставить обе стопы на пол и на несколько секунд сильно надавить ими на поверхность. Затем расслабить ноги;
- Сделать несколько медленных движений плечами, расслабить кисти и челюсть.
Если во время разговора теряются мысли, не нужно пытаться срочно заполнить паузу. Можно сказать: "Дайте мне несколько секунд, я сформулирую ответ". Это лучше, чем начинать говорить быстрее и уходить от сути вопроса.
Как произвести хорошее впечатление
На собеседовании не требуется демонстрировать постоянную уверенность в себе. Гораздо важнее выглядеть собранным и заинтересованным. Есть несколько простых ориентиров:
- Темп речи. Если обычно от волнения вы говорите быстро, то стоит сознательно замедлиться примерно на 10-15%. Не нужно растягивать слова или говорить неестественно медленно. Достаточно делать короткие паузы между смысловыми блоками.
- Паузы. Пауза в 1-3 секунды перед ответом совершенно нормальна. Она особенно уместна после сложного или неожиданного вопроса. Не нужно отвечать мгновенно только для того, чтобы показать уверенность.
- Положение тела. Не стоит ни чрезмерно выпрямляться, демонстрируя "уверенную позу", ни закрываться, скрещивая руки.
Не нужно пытаться одновременно контролировать содержание ответа, голос, позу, взгляд и выражение лица. Это невозможно делать естественно. Лучше выбрать одну-две точки внимания — например, говорить чуть медленнее обычного и не торопиться отвечать. Остальное обычно выстраивается само. В содержании ответов лучше использовать конкретные примеры. Вместо "я хорошо работаю в команде" — рассказать о ситуации, где пришлось распределять задачи, решать конфликт или отвечать за общий результат. Удобная схема ответа: ситуация → что именно сделано → результат.
Еще один способ создать хорошее впечатление — задавать вопросы работодателю. Не только "какая зарплата и график?", но и "по каким критериям вы будете оценивать успешность сотрудника в первые три месяца?" или "какие задачи сейчас являются для этой позиции наиболее сложными?". Это показывает не стремление любой ценой получить работу, а интерес к реальной деятельности.
Как подготовить себя к возможному отказу
Самая болезненная ошибка — превращать каждое собеседование в проверку собственной профессиональной ценности. Тогда один отказ переживается не как "эта вакансия мне не досталась", а как "со мной что-то не так".
Стоит заранее разделить цель и маршрут. Например, ценностная цель может звучать так: "Я хочу работу, которая мне интересна и где я смогу в полной мере использовать свои профессиональные способности". Это не конкретная компания и даже не конкретная должность. Это направление, в котором я хочу двигаться. Тогда отдельное собеседование становится только одним из вариантов маршрута. Если соискатель получит отказ, то его цель никуда не исчезла. Это особенно важно в ситуации, когда человек заранее напуган разговорами о сложной экономической ситуации. Тревога плохо переносит неопределенность и быстро превращает ее в категоричный вывод: "работы мало — значит, я ее не найду". Но между этими двумя утверждениями есть десятки промежуточных действий, которые остаются в нашей зоне контроля.
Поэтому вместо оценки "получилось — не получилось" полезно вести собственную статистику поиска. Например: "сколько релевантных вакансий я рассмотрел", "сколько откликов отправил", "сколько получил приглашений", "на каком этапе чаще всего получаю отказ", "какие вопросы вызывают трудности". Это превращает поиск работы из ожидания приговора в процесс, который можно анализировать и корректировать.
"Собеседование — это не только проверка кандидата работодателем. Кандидат тоже выбирает. Важно смотреть не только на то, "возьмут ли меня", но и на то, "подходит ли мне эта работа": задачи, руководитель, команда, темп, условия и возможности развития. Когда человек перестает воспринимать каждое собеседование как суд над собой, у него появляется спокойная заинтересованность. И именно она часто производит гораздо более сильное впечатление, чем идеально отрепетированная уверенность", — добавила Анна Власова, консультативный психолог, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.