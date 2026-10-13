Шпаргалка для соискателя: психологи ВСК составили чек-лист для успешного прохождения собеседования

Осенью деловая жизнь традиционно возвращается в активный режим: после отпусков люди начинают менять работу, искать новые возможности и рассылать резюме. Вместе с этим возвращается и знакомое многим напряжение: "А вдруг я не понравлюсь?", "А если меня спросят то, чего я не знаю?", "А если откажут — значит, со мной что-то не так?". Анна Власова, консультативный психолог, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой клиники Страхового Дома ВСК подготовила топ советов для успешного прохождения собеседования.

В этом году рынок труда действительно стал более конкурентным. Например, по оценкам крупного рекрутингового сервиса в апреле 2026 года на одну вакансию в среднем приходилось 10,3 резюме. И основная задача соискателя сегодня — не просто научиться нравиться работодателю, а выдерживать неопределенность и сохранять способность действовать.

Как подготовить себя к собеседованию

Не стоит пытаться заранее отрепетировать весь разговор с рекрутером. Лучше подготовить несколько тезисов, которые помогут сохранять спокойствие при неожиданных вопросах. За день до собеседования можно сделать простое упражнение. Лучше всего записать на листе:

3 своих сильных стороны;

3 рабочих ситуации, в которых эти качества помогли получить результат;

2-3 достижения, которыми вы действительно гордитесь;

2 вопроса, которые хотите задать работодателю.

Отдельно полезно заранее сформулировать ответ на вопрос "Почему вы хотите эту работу?". Он должен состоять не из общих слов вроде саморазвитие, а из конкретики: какие задачи вам интересны, что вы умеете делать и почему именно эта позиция вам подходит.

Непосредственно перед собеседованием не нужно стараться полностью избавиться от тревоги. Если заставлять себя "не волноваться", напряжение только усиливается. Лучше снизить его физиологическую интенсивность.

За 2-3 минуты до собеседования следует сделать следующие шаги:

Выполнить 5-7 циклов глубокого дыхания, при которых выдох немного длиннее вдоха; Поставить обе стопы на пол и на несколько секунд сильно надавить ими на поверхность. Затем расслабить ноги; Сделать несколько медленных движений плечами, расслабить кисти и челюсть.

Если во время разговора теряются мысли, не нужно пытаться срочно заполнить паузу. Можно сказать: "Дайте мне несколько секунд, я сформулирую ответ". Это лучше, чем начинать говорить быстрее и уходить от сути вопроса.

Как произвести хорошее впечатление

На собеседовании не требуется демонстрировать постоянную уверенность в себе. Гораздо важнее выглядеть собранным и заинтересованным. Есть несколько простых ориентиров:

Темп речи. Если обычно от волнения вы говорите быстро, то стоит сознательно замедлиться примерно на 10-15%. Не нужно растягивать слова или говорить неестественно медленно. Достаточно делать короткие паузы между смысловыми блоками.

Паузы. Пауза в 1-3 секунды перед ответом совершенно нормальна. Она особенно уместна после сложного или неожиданного вопроса. Не нужно отвечать мгновенно только для того, чтобы показать уверенность.

Положение тела. Не стоит ни чрезмерно выпрямляться, демонстрируя "уверенную позу", ни закрываться, скрещивая руки.

Не нужно пытаться одновременно контролировать содержание ответа, голос, позу, взгляд и выражение лица. Это невозможно делать естественно. Лучше выбрать одну-две точки внимания — например, говорить чуть медленнее обычного и не торопиться отвечать. Остальное обычно выстраивается само. В содержании ответов лучше использовать конкретные примеры. Вместо "я хорошо работаю в команде" — рассказать о ситуации, где пришлось распределять задачи, решать конфликт или отвечать за общий результат. Удобная схема ответа: ситуация → что именно сделано → результат.

Еще один способ создать хорошее впечатление — задавать вопросы работодателю. Не только "какая зарплата и график?", но и "по каким критериям вы будете оценивать успешность сотрудника в первые три месяца?" или "какие задачи сейчас являются для этой позиции наиболее сложными?". Это показывает не стремление любой ценой получить работу, а интерес к реальной деятельности.

Как подготовить себя к возможному отказу

Самая болезненная ошибка — превращать каждое собеседование в проверку собственной профессиональной ценности. Тогда один отказ переживается не как "эта вакансия мне не досталась", а как "со мной что-то не так".

Стоит заранее разделить цель и маршрут. Например, ценностная цель может звучать так: "Я хочу работу, которая мне интересна и где я смогу в полной мере использовать свои профессиональные способности". Это не конкретная компания и даже не конкретная должность. Это направление, в котором я хочу двигаться. Тогда отдельное собеседование становится только одним из вариантов маршрута. Если соискатель получит отказ, то его цель никуда не исчезла. Это особенно важно в ситуации, когда человек заранее напуган разговорами о сложной экономической ситуации. Тревога плохо переносит неопределенность и быстро превращает ее в категоричный вывод: "работы мало — значит, я ее не найду". Но между этими двумя утверждениями есть десятки промежуточных действий, которые остаются в нашей зоне контроля.

Поэтому вместо оценки "получилось — не получилось" полезно вести собственную статистику поиска. Например: "сколько релевантных вакансий я рассмотрел", "сколько откликов отправил", "сколько получил приглашений", "на каком этапе чаще всего получаю отказ", "какие вопросы вызывают трудности". Это превращает поиск работы из ожидания приговора в процесс, который можно анализировать и корректировать.

"Собеседование — это не только проверка кандидата работодателем. Кандидат тоже выбирает. Важно смотреть не только на то, "возьмут ли меня", но и на то, "подходит ли мне эта работа": задачи, руководитель, команда, темп, условия и возможности развития. Когда человек перестает воспринимать каждое собеседование как суд над собой, у него появляется спокойная заинтересованность. И именно она часто производит гораздо более сильное впечатление, чем идеально отрепетированная уверенность", — добавила Анна Власова, консультативный психолог, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.