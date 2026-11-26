История победы жителя Самарской области Владислава Е.* началась с возвращения к давнему увлечению. Около 30 лет назад мужчина начал участвовать в "Русском лото", но через некоторое время сделал длительный перерыв. Недавно Владислав вновь стал испытывать свою удачу в государственной лотерее, приобретая билеты "Русского лото" в фирменных магазинах "Столото"**. По результатам 1722-го тиража "Русского лото" Владислав выиграл 1 000 000 рублей.

"В тот день ко мне приехали дети. Я смотрел телетрансляцию розыгрыша и зачеркивал числа в билете. Когда я осознал размер своего выигрыша, мои родные разделили со мной радость от победы. Чтобы убедиться в выигрыше наверняка, я перепроверил билет в мобильном приложении, а затем подтвердил его еще и в точке продаж "Столото", — рассказывает победитель.

Владислав работает инженером-метрологом. Свободное время он с удовольствием проводит с женой на даче, где занимается огородом и садом. Владислав выращивает яблоневые, грушевые, абрикосовые деревья и виноград. На момент оформления выигрыша участник еще не решил, на что потратит средства.

Кстати, 1 января 2027 года в 15:30 мск в прямом эфире телеканала НТВ в юбилейный десятый раз состоится праздничный розыгрыш "Новогоднего миллиарда"*** от "Русского лото"! Главный приз в новогоднем 1911-м тираже традиционно составит 1 млрд рублей. Помимо главного приза, в "Новогоднем миллиарде" разыгрываются приз 100 млн рублей, 100 призов по 1 млн рублей и множество других денежных призов, а всего будет разыгрываться более 4 млрд рублей. Успейте купить билеты в точках продаж и на www.stoloto.ru.

* Фото публикуется с разрешения победителя. По просьбе победителя его фамилия не публикуется.

** "Столото" — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей по объему выручки.

*** "Новогодний миллиард" является зарегистрированным товарным знаком. Фраза "Главный приз составит 1 млрд рублей" указывает на сумму, распределяемую среди победителей в категории "Второй тур" при отсутствии победителей в категории "Джекпот". В случае если в тираже № 1911 определяется победитель в категории "Джекпот", то приз категории "Второй тур" устанавливается в размере 1 000 000 ₽. Фраза "Будет разыгрываться более 4 млрд рублей" обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1911.

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