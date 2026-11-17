Почти половина (49%) опрошенных жителей России собирается участвовать в распродажах, а средний бюджет составляет около 13 362 рублей. Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, как они готовятся к ноябрьским распродажам и Черной пятнице, какие товары планируют покупать и где узнают о скидках.

Почти половина респондентов (49%) планирует участвовать в ноябрьских распродажах и Черной пятнице: 22% уже определились с покупками, еще 27% собираются изучить предложения и, возможно, что-то приобрести. Пока не решили, будут ли участвовать, 14% опрошенных. Еще 12% скорее не планируют покупки, но могут изменить решение, если найдут подходящее предложение.

При этом треть опрошенных (33%) не готовится к распродажам заранее и покупает спонтанно, если видит привлекательное предложение. Еще 30% сравнивают цены и предложения в разных магазинах и на площадках, а 29% просматривают акции и выбирают товары уже во время распродажи. Заранее составляют список покупок или вишлист 15%, а откладывают деньги специально к распродажам — 13%.

Самая популярная категория покупок во время ноябрьских распродаж — одежда и обувь: ее назвали 38% респондентов. На втором месте — подарки к Новому году (29%). Товары для дома и интерьера, а также электронику и бытовую технику планируют приобретать по 24% опрошенных. Еще 15% собираются потратить деньги на косметику и парфюмерию, 14% — на продукты питания.

Для многих ноябрьские распродажи становятся возможностью заранее подготовиться к новогодним праздникам. Почти половина респондентов (46%) уже покупает подарки к Новому году на распродажах: 18% приобретают таким образом большую часть подарков, а 28% — отдельные вещи, если находят подходящие предложения. Еще 17% пока не покупали подарки, но планируют присмотреть их во время Черной пятницы.

Среди тех, кто планирует участвовать в ноябрьских распродажах, средняя сумма запланированных расходов составляет 13 362 рубля. Чаще всего респонденты рассчитывают потратить от 5 001 до 10 000 рублей — такой вариант выбрал 21% опрошенных. Еще 17% планируют уложиться в 3 001–5 000 рублей, а 15% готовы выделить на покупки от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет до 3 000 рублей обозначили 13% опрошенных.

О распродажах и скидках из онлайн-рекламы узнают 75% опрошенных: 25% опрошенных называют ее одним из основных способов узнать о скидках, еще 17% обращают на нее внимание, хотя чаще получают информацию из других источников. Иногда замечают рекламные предложения 33% респондентов.

Площадки электронной коммерции лидируют среди онлайн-источников, где опрошенные узнают о распродажах и скидках. Среди тех, кто обращает внимание на такую рекламу, этот вариант выбрали 64% респондентов. Еще 33% обращают внимание на рекламу в социальных сетях, 24% — на сайтах и в приложениях магазинов и брендов. Рекламу распродаж на видеоплатформах замечают 21%, в поисковых системах — 19%, а в сервисах коротких вертикальных видео — 17%.

"Во время крупных распродаж покупатели активно сравнивают предложения и выбирают товары с учетом своих потребностей и бюджета. Поэтому для бизнеса важно присутствовать на тех площадках, где аудитория ищет товары и изучает доступные варианты. Онлайн-реклама помогает брендам привлекать внимание к ассортименту и акциям, а также доносить информацию о предложениях до потенциальных покупателей в подходящий момент. При этом выбор рекламных каналов позволяет учитывать разные сценарии поведения аудитории — от поиска конкретного товара до спонтанного интереса к скидке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.