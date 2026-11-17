Половина опрошенных на Авито продавцов (50%) планирует продвигать свой ассортимент в период Черной пятницы. Почти четверть (23%) собираются активно продвигать все категории товары, еще 27% — отдельные позиции или категории. Пока не определились с планами 26% продавцов, а 24% не собираются продвигать товары в этот период. Эксперты Авито Товаров и Авито Промо опросили 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как продавцы готовятся к Черной пятнице, какие инструменты продвижения собираются использовать и как планируют менять рекламные бюджеты.

Более половины продавцов (57%) планируют увеличить вложения в продвижение в период Черной пятницы: 22% собираются значительно нарастить бюджет, еще 35% — немного. При этом 26% намерены сохранить расходы на прежнем уровне, а 8% — сократить их.

Среди тех, кто планирует увеличить бюджет и определился с размером изменений, средний ожидаемый прирост составляет 29% по сравнению с обычным месяцем. Чаще всего продавцы рассчитывают увеличить расходы на 21–30% — такой вариант выбрали 28% респондентов. Еще 26% планируют нарастить бюджет на 11–20%, а 18% — не более чем на 10%.

Продвижение объявлений на площадках электронной коммерции остаются популярным инструментом для привлечения клиентов во время Черной пятницы — их планируют использовать 28% опрошенных. Еще 21% собираются работать с клиентской базой через рассылки, 20% — использовать таргетированную рекламу в социальных сетях, а 19% — рекламу у блогеров и лидеров мнений. Поисковые системы выбрали 18% участников, а продвижение через рекламные агентства — 16%.

При этом 88% рассматривают изменения в рекламной стратегии к распродаже. Чаще всего продавцы собираются подготовить специальные предложения и акции для покупателей — об этом сообщили 34% респондентов. Еще 27% планируют увеличить количество объявлений, 24% — начать продвижение раньше обычного и столько же (24%) — запустить промо-кампании для новых товаров или категорий. Дополнительные каналы продвижения и увеличение частоты размещения рассматривают по 23% опрошенных.

Большинство продавцов планируют самостоятельно управлять продвижением: такой вариант выбрали 39% респондентов. Еще 24% собираются работать со штатным специалистом по рекламе, 23% — с фрилансером, а 19% — через рекламное агентство.

"В период крупных распродаж продавцам важно заранее продумать, как они будут привлекать внимание покупателей к своим предложениям. Для этого важно подобрать подходящие инструменты, подготовить специальные предложения и определить, какие товары стоит продвигать в первую очередь. Использование нескольких каналов позволяет бизнесу работать с разными сценариями взаимодействия с аудиторией — от знакомства с ассортиментом до поиска конкретного товара. Чем тщательнее продавцы подготовят продвижение к периоду высокого спроса, тем больше возможностей у них будет привлечь внимание потенциальных покупателей", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.