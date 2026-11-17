Половина опрошенных на Авито продавцов (50%) планирует продвигать свой ассортимент в период Черной пятницы. Почти четверть (23%) собираются активно продвигать все категории товары, еще 27% — отдельные позиции или категории. Пока не определились с планами 26% продавцов, а 24% не собираются продвигать товары в этот период. Эксперты Авито Товаров и Авито Промо опросили 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, как продавцы готовятся к Черной пятнице, какие инструменты продвижения собираются использовать и как планируют менять рекламные бюджеты.
Более половины продавцов (57%) планируют увеличить вложения в продвижение в период Черной пятницы: 22% собираются значительно нарастить бюджет, еще 35% — немного. При этом 26% намерены сохранить расходы на прежнем уровне, а 8% — сократить их.
Среди тех, кто планирует увеличить бюджет и определился с размером изменений, средний ожидаемый прирост составляет 29% по сравнению с обычным месяцем. Чаще всего продавцы рассчитывают увеличить расходы на 21–30% — такой вариант выбрали 28% респондентов. Еще 26% планируют нарастить бюджет на 11–20%, а 18% — не более чем на 10%.
Продвижение объявлений на площадках электронной коммерции остаются популярным инструментом для привлечения клиентов во время Черной пятницы — их планируют использовать 28% опрошенных. Еще 21% собираются работать с клиентской базой через рассылки, 20% — использовать таргетированную рекламу в социальных сетях, а 19% — рекламу у блогеров и лидеров мнений. Поисковые системы выбрали 18% участников, а продвижение через рекламные агентства — 16%.
При этом 88% рассматривают изменения в рекламной стратегии к распродаже. Чаще всего продавцы собираются подготовить специальные предложения и акции для покупателей — об этом сообщили 34% респондентов. Еще 27% планируют увеличить количество объявлений, 24% — начать продвижение раньше обычного и столько же (24%) — запустить промо-кампании для новых товаров или категорий. Дополнительные каналы продвижения и увеличение частоты размещения рассматривают по 23% опрошенных.
Большинство продавцов планируют самостоятельно управлять продвижением: такой вариант выбрали 39% респондентов. Еще 24% собираются работать со штатным специалистом по рекламе, 23% — с фрилансером, а 19% — через рекламное агентство.
"В период крупных распродаж продавцам важно заранее продумать, как они будут привлекать внимание покупателей к своим предложениям. Для этого важно подобрать подходящие инструменты, подготовить специальные предложения и определить, какие товары стоит продвигать в первую очередь. Использование нескольких каналов позволяет бизнесу работать с разными сценариями взаимодействия с аудиторией — от знакомства с ассортиментом до поиска конкретного товара. Чем тщательнее продавцы подготовят продвижение к периоду высокого спроса, тем больше возможностей у них будет привлечь внимание потенциальных покупателей", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru