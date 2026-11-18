ООО "Перспектива" в ноябре 2026 года стало новым участником федерального проекта "Производительность труда", который реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель - помочь предприятиям выявить и сократить потери в производственных процессах, повысить выработку и снизить затраты без капитальных вложений.

ООО "Перспектива" - опытно-механический завод, специализирующийся на выпуске промышленного оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли. Предприятие входит в число крупнейших в СНГ производителей оборудования для разгрузки сыпучих грузов из полувагонов. Завод выпускает вагонотолкатели, виброразгрузчики, конвейеры, тепляки для размораживания вагонов и газогенераторы.

В составе группы компаний "Перспектива" работает научно-производственное подразделение, которое занимается разработкой новой продукции и конструкторских решений. Это позволяет предприятию не только выпускать серийное оборудование, но и создавать нестандартные изделия по техническим заданиям заказчиков.

Рабочая группа предприятия пройдет обучение методикам бережливого производства. Затем эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогут провести диагностику процессов и определить резервы для роста.

В Самарской области уже более 240 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработной платы, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отмечает, что сегодня производительность труда - это не просто экономический показатель, а вопрос устойчивости предприятий и качества жизни людей. По его словам, компании, которые проходят обучение и оптимизацию процессов, становятся сильнее и увереннее чувствуют себя на рынке. Это главный показатель того, что проект работает.

Участие в нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика" бесплатное. Подробнее - на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.