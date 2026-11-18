ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в селе Старое Афонькино в Шенталинском районе. Благодаря этому более 400 местных жителей получили возможность пользоваться устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом от МТС.
История села начинается с 1750-х годов, когда в эти места переселились служилые крестьяне из других губерний. Первопоселенцы осваивали поля и расширяли свое хозяйство по реке Черемшан. Новая базовая станция располагается в центре населенного пункта и накрывает сетью стандарта 4G все село, дом культуры, библиотеку и другие социальные объекты, а также обеспечивает связью молочные фермы и сельскохозяйственные постройки.
"В прошлом году мы обеспечили связью 16 населенных пунктов Шенталинского района, тем самым создав комфортные цифровые условия для более чем 5000 местных жителей. На севере Самарской области, где исторически проходят важные логистические пути между соседними регионами, нам важно обеспечить покрытие сети не только в малых населенных пунктах, но и на дорогах. Не забыли мы и об улучшении качества связи рядом с социальными объектами", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
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Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет