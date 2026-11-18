ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в селе Старое Афонькино в Шенталинском районе. Благодаря этому более 400 местных жителей получили возможность пользоваться устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом от МТС.

История села начинается с 1750-х годов, когда в эти места переселились служилые крестьяне из других губерний. Первопоселенцы осваивали поля и расширяли свое хозяйство по реке Черемшан. Новая базовая станция располагается в центре населенного пункта и накрывает сетью стандарта 4G все село, дом культуры, библиотеку и другие социальные объекты, а также обеспечивает связью молочные фермы и сельскохозяйственные постройки.

"В прошлом году мы обеспечили связью 16 населенных пунктов Шенталинского района, тем самым создав комфортные цифровые условия для более чем 5000 местных жителей. На севере Самарской области, где исторически проходят важные логистические пути между соседними регионами, нам важно обеспечить покрытие сети не только в малых населенных пунктах, но и на дорогах. Не забыли мы и об улучшении качества связи рядом с социальными объектами", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.