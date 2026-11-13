HR-рейтинги признали лидером оператора связи

Сразу два издания представили топ работодателей России — традиционный от Forbes и новый от РБК. Попадание в них свидетельствует о высокой привлекательности для соискателей, доверии сотрудников и эффективности технологической стратегии, лежащей в основе управления персоналом. Эксперты обоих рейтингов включили в группу лидеров МегаФон.
В этом году в рейтинге Forbes участвовали 222 организации. Его методология оценивает претендентов по основным элементам ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление, и распределяет по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Оператор четвертый год подряд сохранил высший "платиновый" статус.
В рейтинге РБК, где оценивали 361 организацию, эксперты анализировали более 40 показателей, сгруппированных по пяти ключевым направлениям: сотрудники и условия труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация, а также мнение коллектива. Попадание в лидерские позиции среди такого количества участников стало результатом комплексной работы по созданию среды, где технологичность сочетается с заботой о людях.
МегаФон выстроил прозрачную экосистему карьерного роста, оснастив команду ИИ-инструментами, что делает их профессиональный путь современным, понятным и комфортным. Такая интеграция напрямую влияет на эффективность бизнеса: автоматизация ускоряет процессы и повышает качество работы. Одновременно с этим реализуются адресные проекты помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов и людям с ограниченными возможностями здоровья, включая профориентацию, спорт и обучение цифровой грамотности.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет