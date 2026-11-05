Крупные аэропорты России подключили к сети 5G

Аэропорты Внуково в Москве и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения. Так, во Внуково технические возможности новой сети позволяют достигать скорости мобильного интернета до 1 Гбит/с.
При развёртывании 5G в обоих аэропортах специалисты МегаФона учитывали особенности расположения пассажирской и служебной инфраструктуры. В Кольцово сеть нового поколения охватывает территорию аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Во Внуково покрытие включает в себя транспортную и техническую инфраструктуру аэропорта, в том числе подъездные пути, парковки и территорию ангаров.
"Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Благодаря точному планированию и настройке оборудования технический потенциал сети, например, во Внуково позволяет обеспечить скорость мобильного интернета до 1 Гбит/с. Это позволит пассажирам и сотрудникам аэропортов с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, оставаясь на связи с близкими", — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
Востребованность мобильного интернета в аэропортах подтверждает аналитика больших данных оператора. Помимо свердловчан, Кольцово чаще всего пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края. С начала осени абоненты оператора использовали здесь объём трафика, сопоставимый с просмотром более 16 миллионов коротких видео.
География гостей Внуково охватывает разные регионы России и зарубежные страны. Летом 2026 года среди иностранных посетителей аэропорта чаще всего встречались жители Турции, Беларуси и Франции. В первую десятку также вошли туристы из Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Китая, США, Армении и Казахстана. Среди россиян Внуково чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Сургута, Самары и Калуги. При этом больше всего мобильного трафика в расчёте на одного абонента использовали гости из Дальнего Востока: Читы, Благовещенска и Владивостока.
В 2025 году Кольцово и Внуково суммарно обслужили около 24,8 млн пассажиров. Екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет рейсы более чем по 100 направлениям, а маршрутная сеть московской авиагавани насчитывает свыше 250 направлений.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет