Еще один самарский подросток попал в список террористов и экстремистов

Федеральный перечень террористов и экстремистов пополнил еще один молодой человек из Самары. Информация содержится в официальном опубликовании. Это Максим А., родившийся 4 декабря 2010 года.

В чем подозревают молодого человека, не указано. Но рядом с его именем стоит звездочка - это может означать, что подростка подозревают по "террористической" статье.



Напомним, ранее в список попала другая молодая девушка из Самары - Софья М. 2012 года рождения. Позже появились данные, что школьница сидела в экстремистских чатах, читала запрещенные книги, а потом напала на одноклассника с ножом.