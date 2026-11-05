Еще один самарский подросток попал в список террористов и экстремистов

Федеральный перечень террористов и экстремистов пополнил еще один молодой человек из Самары. Информация содержится в официальном опубликовании. Это Максим А., родившийся 4 декабря 2010 года.
В чем подозревают молодого человека, не указано. Но рядом с его именем стоит звездочка - это может означать, что подростка подозревают по "террористической" статье.
Напомним, ранее в список попала другая молодая девушка из Самары - Софья М. 2012 года рождения. Позже появились данные, что школьница сидела в экстремистских чатах, читала запрещенные книги, а потом напала на одноклассника с ножом.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут