14-летняя жительница Самары попала в реестр террористов и экстремистов

В федеральный реестр экстремистов и террористов включили еще одну жительницу Самары. Это девочка 2012 г. рождения.

Информация размещена в официальном опубликовании. В чем подозревают девушку, не указано, но ее имя помечено звездочкой - это может означать, что подростка подозревают по "террористической" статье. Самарчанка не единственной попала в реестр в таком юном возрасте - в списке 14 человек 2012 г. рождения.

Жители Самары также уже попадали в список террористов и экстремистов. Так, недавно список пополнили три других жителя Самары, среди них - известный спортсмен.