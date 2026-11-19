Согласно предварительным данным, страж порядка по просьбе знакомого не стал наказывать двух иностранцев (последние нарушили правила въезда и пребывания в России).

Сотрудники УФСБ России по Самарской области уличили в нарушении начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ставропольскому району подполковника полиции П. Его заподозрили в покровительстве организаторам незаконного пребывания иностранцев. Предполагается, что полицейский должен был привлечь к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ двоих граждан Республики Узбекистан, находившихся на территории РФ в нарушении действующего законодательства РФ. Но позволил избежать наложения административного штрафа и выдворения с территории РФ с последующим запретом въезда.

28 ноября 2026 г. сотрудники межрайонного отдела СУ СК России по Самарской области возбудили в отношении полицейского уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Расследование продолжается.