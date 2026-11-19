Согласно предварительным данным, страж порядка по просьбе знакомого не стал наказывать двух иностранцев (последние нарушили правила въезда и пребывания в России).
Сотрудники УФСБ России по Самарской области уличили в нарушении начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ставропольскому району подполковника полиции П. Его заподозрили в покровительстве организаторам незаконного пребывания иностранцев. Предполагается, что полицейский должен был привлечь к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ двоих граждан Республики Узбекистан, находившихся на территории РФ в нарушении действующего законодательства РФ. Но позволил избежать наложения административного штрафа и выдворения с территории РФ с последующим запретом въезда.
28 ноября 2026 г. сотрудники межрайонного отдела СУ СК России по Самарской области возбудили в отношении полицейского уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут