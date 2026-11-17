По предварительным данным, таможенник получил 2,8 млн руб. в качестве взятки. За деньги он должен был выпустить задержанный товар.

Сотрудники Следственного комитета в Самаре предъявили обвинение в коррупции сотруднику таможни и иностранцу. Как рассказали в ведомстве, уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

"По версии следствия, должностное лицо намеревалось получить взятку в виде денег в размере 2 млн 830 тысяч рублей через посредника от руководителя коммерческой организации за беспрепятственный выпуск задержанного груза - бытовой техники, помещенного на склад временного хранения за нарушение таможенных требований ввоза товаров на территорию Российской Федерации", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Нарушителя задержали сотрудники ФСБ. Они действовали во взаимодействии с отделом по противодействию коррупции Самарской таможни. Иностранца заключили под стражу, а таможенника - под домашний арест. Расследование продолжается.

По данным источников Волга Ньюс, под домашний арест отправлен старший лейтенант таможенной службы Матвей Братчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что задержан житель Казахстана Ринат Шайхиев. Предполагалось, что именно он предложил директору компании, причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 35 тыс. долларов неизвестным лицам из таможенной службы. На тот момент ФСБ устанавливала данные лиц из Самарской таможни или других людей, которые могли участвовать в коррупционной схеме.