По предварительным данным, таможенник получил 2,8 млн руб. в качестве взятки. За деньги он должен был выпустить задержанный товар.
Сотрудники Следственного комитета в Самаре предъявили обвинение в коррупции сотруднику таможни и иностранцу. Как рассказали в ведомстве, уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
"По версии следствия, должностное лицо намеревалось получить взятку в виде денег в размере 2 млн 830 тысяч рублей через посредника от руководителя коммерческой организации за беспрепятственный выпуск задержанного груза - бытовой техники, помещенного на склад временного хранения за нарушение таможенных требований ввоза товаров на территорию Российской Федерации", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Нарушителя задержали сотрудники ФСБ. Они действовали во взаимодействии с отделом по противодействию коррупции Самарской таможни. Иностранца заключили под стражу, а таможенника - под домашний арест. Расследование продолжается.
По данным источников Волга Ньюс, под домашний арест отправлен старший лейтенант таможенной службы Матвей Братчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что задержан житель Казахстана Ринат Шайхиев. Предполагалось, что именно он предложил директору компании, причастному к нарушению таможенного законодательства, передать 35 тыс. долларов неизвестным лицам из таможенной службы. На тот момент ФСБ устанавливала данные лиц из Самарской таможни или других людей, которые могли участвовать в коррупционной схеме.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут