Самарчанку, бросившую на улице двухмесячную дочь, арестовали на два месяца

Советский районный суд Самары рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения местной жительнице, которая оставила детскую коляску с малолетним ребенком на улице.
Напомним, коляску с двухмесячной девочкой 26 октября нашли прохожие возле мусорного контейнера на ул. Победы. Ребенка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
Также выяснилось, что 25 октября мать привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. Кроме того, 27 октября в отделе полиции обвиняемая применила насилие к инспектору отделения по делам несовершеннолетних.
Самарчанке предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд отправил ее под стражу на два месяца.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут