Самарчанку, бросившую на улице двухмесячную дочь, арестовали на два месяца

Советский районный суд Самары рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения местной жительнице, которая оставила детскую коляску с малолетним ребенком на улице.

Напомним, коляску с двухмесячной девочкой 26 октября нашли прохожие возле мусорного контейнера на ул. Победы. Ребенка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Также выяснилось, что 25 октября мать привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. Кроме того, 27 октября в отделе полиции обвиняемая применила насилие к инспектору отделения по делам несовершеннолетних.

Самарчанке предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд отправил ее под стражу на два месяца.