Жительница Похвистневского района накопила 2,5 млн рублей на иномарку, но нарвалась на аферистов и потеряла деньги

Мошенники усыпили бдительность жительницы Похвистневского района и выманили у нее почти 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По словам женщины, долгое время она мечтала купить автомобиль "из-за рубежа". В интернете она нашла заманчивое объявление и связалась с "менеджером". Чтобы окончательно развеять сомнения, женщина проверила присланный ей договор в специальной программе — проверка прошла успешно, и это окончательно убедило ее в легальности сделки. Доверившись собеседнику, она подписала документы и начала переводить деньги.
С 23 сентября по 4 октября потерпевшая отправила злоумышленникам внушительную сумму — 2, 42 млн рублей. Сначала перевела 45 тыс. рублей, затем отправила криптовалюту — более 1,7 млн рублей, а после — еще 610 тыс. рублей на счета разных людей. Автомобиль так и не привезли, а "продавец" пропал — перестал отвечать на звонки и сообщения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут