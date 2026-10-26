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Преступления Происшествия

Жительница Похвистневского района накопила 2,5 млн рублей на иномарку, но нарвалась на аферистов и потеряла деньги

ПОХВИСТНЕВО. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники усыпили бдительность жительницы Похвистневского района и выманили у нее почти 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам женщины, долгое время она мечтала купить автомобиль "из-за рубежа". В интернете она нашла заманчивое объявление и связалась с "менеджером". Чтобы окончательно развеять сомнения, женщина проверила присланный ей договор в специальной программе — проверка прошла успешно, и это окончательно убедило ее в легальности сделки. Доверившись собеседнику, она подписала документы и начала переводить деньги.

С 23 сентября по 4 октября потерпевшая отправила злоумышленникам внушительную сумму — 2, 42 млн рублей. Сначала перевела 45 тыс. рублей, затем отправила криптовалюту — более 1,7 млн рублей, а после —  еще 610 тыс. рублей на счета разных людей. Автомобиль так и не привезли, а "продавец" пропал — перестал отвечать на звонки и сообщения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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