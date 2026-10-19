Дроппер вернет обманутому самарскому пенсионеру более 700 тыс. рублей

В Самаре прокуратура добивалась возмещения ущерба пенсионеру, пострадавшему от мошенников.

Ранее телефонные мошенники выманили деньги у 79-летнего мужчины. Во время расследования этого дела следователи выяснили, на чей счет потерпевший перевел 715 тыс. рублей.

Теперь надзорное ведомство добилось того, что с владельца счета взыщут сумму необоснованного обогащения.