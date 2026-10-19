Самарская область и Университет сервиса - в финале всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

Проект Университета сервиса "Арт-туризм: маршруты памяти" в финале всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в номинации "Больше, чем экскурсия". Из 17 000 заявок со всей России в финал прошли только 72 проекта в 6 номинациях. И наш проект среди них.

На очной защите в Москве проект и Самарскую область представила проректор Университета сервиса Наталья Крюкова. Премия "Больше, чем путешествие" — первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создаёт или продвигает полезные путешествия по стране для молодежи. Организатор — одноимённая программа Росмолодёжи в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

Победители премии будут определены на основании оценок экспертного совета, а также результатов народного голосования. Народное голосование продлится до 25 октября.

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