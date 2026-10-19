Самарская область и Университет сервиса - в финале всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

Проект Университета сервиса "Арт-туризм: маршруты памяти" в финале всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в номинации "Больше, чем экскурсия". Из 17 000 заявок со всей России в финал прошли только 72 проекта в 6 номинациях. И наш проект среди них.
На очной защите в Москве проект и Самарскую область представила проректор Университета сервиса Наталья Крюкова. Премия "Больше, чем путешествие" — первая в России награда, которая выявляет и поощряет тех, кто создаёт или продвигает полезные путешествия по стране для молодежи. Организатор — одноимённая программа Росмолодёжи в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".
Победители премии будут определены на основании оценок экспертного совета, а также результатов народного голосования. Народное голосование продлится до 25 октября.
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Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...