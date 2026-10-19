На этой неделе в Самарской области ожидаются заморозки до -3°C

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ждать самарцам на этой неделе. По данным синоптиков, ночью столбик термометра в регионе будет опускаться до -3 °C.