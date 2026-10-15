В Самаре состоялся региональный форум по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве

В четверг, 15 октября, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева состоялся региональный форум по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. Мероприятие объединило около 400 представителей органов власти, образовательных и правоохранительных организаций, религиозных и национально-культурных объединений, молодежных сообществ и экспертного сообщества.
Участники обсудили актуальные вызовы в сфере этноконфессиональных отношений, подходы к предупреждению экстремистских проявлений и инструменты профилактической работы с молодежью.
На церемонии открытия министр внутренней политики Самарской области Сергей Володченков зачитал приветственный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"При защите российской государственности необходима консолидация всех институтов власти — общественности, национально-культурных объединений и религиозных организаций. Работа форума очень важна. Здесь будут выработаны новые подходы и идеи для организации всесторонней работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. И только вместе мы можем противостоять угрозам, сохранить межнациональное согласие", — отметил Сергей Володченков.
На церемонии открытия Года единства народов России 5 февраля 2026 года президент России Владимир Путин подчеркнул: "Базовые ценности являются общими". Эта мысль отражает одну из ключевых задач профилактической работы — укрепление межнационального и межконфессионального согласия при уважении к культуре и традициям народов России.
Программа форума включала пленарную дискуссию, лекционную часть и работу пяти тематических площадок. Их участники рассмотрели вопросы информационной безопасности, профилактики конфликтов в образовательной среде, противодействия распространению деструктивного контента, взаимодействия молодых журналистов с представителями религиозных общин и участия молодежных организаций в предупреждении экстремизма.
В пленарной дискуссии приняли участие представители экспертного сообщества. Проректор Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева Михаил Леонов обратил внимание на попытки вовлечения молодых людей в экстремистскую деятельность и отметил значимость профилактической работы в образовательных учреждениях.
Советник губернатора Самарской области — руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Самарской области Сергей Решетов подчеркнул, что предупреждение противоправного поведения требует своевременного внимания к подросткам: "Главный практический вывод для профилактической работы: разговаривать с подростком имеет смысл не тогда, когда он уже задержан, а на той стадии, которая большинству обывателей кажется безобидной".
В рамках лекционной части член рабочей группы по профилактике экстремизма Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, первый вице-президент Ассоциации "Группы Вымпел", полковник запаса Владимир Силантьев обратился к теме исторической памяти и примерам мужества молодых людей, проявивших себя во время трагических событий в Беслане.
На тематических площадках участники разбирали практические ситуации, связанные с проявлениями национальной нетерпимости, обсуждали способы реагирования на конфликтные ситуации в образовательной среде и подходы к формированию медиаграмотности и критического мышления. Отдельное внимание было уделено взаимодействию с молодежной аудиторией в цифровом пространстве.
На одной из площадок прошла встреча журналистов и блогеров, в числе которых были и участники проекта "Медиацех 450" областного медиахолдинга "Самара 450", с представителями религиозных общин. В центре обсуждения были вопросы религиозной нетерпимости, радикализации и проявлений языка вражды в повседневной жизни и интернете. Прямой диалог позволил рассмотреть эти темы с разных сторон и подчеркнул значение взаимного уважения между представителями различных конфессий.
Практическую программу форума дополнили тематические выставки. Интерактивный проект "СВОИ", подготовленный Домом дружбы народов Самарской области совместно с Домом народов России, посвящен героям разных национальностей, участвующим в специальной военной операции, и примерам межнационального единства. Также были представлены экспозиции "17 традиционных ценностей России" и "Объединяем людей через культуру и смыслы".
Подводя итоги работы, депутат Самарской губернской думы и председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области Алексей Сатонин отметил, что форум создает пространство для открытого обсуждения вопросов, волнующих молодежь, в том числе сложных и неудобных. Он призвал участников передавать полученные знания и полезный опыт своим коллективам, одногруппникам, друзьям и коллегам.
Форум стал площадкой для профессионального обмена мнениями и обсуждения практических подходов к профилактике экстремизма. Межведомственное взаимодействие, сотрудничество с образовательными организациями, общественными и религиозными объединениями, а также открытый диалог с молодежью остаются важными направлениями работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...