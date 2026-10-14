На паромной переправе в Самаре назначены дополнительные рейсы

14 и 15 октября на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

В среду, 14 октября, отправление из с. Рождествено в 19:00.

В четверг, 15 октября, из Самары отправление парома в 11:00.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.