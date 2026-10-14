"Доступная среда не имеет границ": в Самаре прошел межрегиональный форум "Путевка в жизнь"

Во вторник, 13 октября, в отеле "Реальянс Самара" состоялся межрегиональный форум "Путевка в жизнь: обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Взаимодействие органов власти и НКО". Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта "Единая страна — доступная среда" партии "Единая Россия".
Форум собрал представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций, экспертного сообщества и граждан с инвалидностью из разных регионов. Цель — не просто обозначить существующие проблемы, а выработать работающие механизмы их решения.
Программа форума была построена по двум направлениям: архитектура и проектирование доступной среды, а также роль НКО в ее создании. Участники обменялись успешными региональными практиками адаптации объектов социальной инфраструктуры — здравоохранения, образования, транспорта, культуры. Итогом работы должна стать резолюция с конкретными предложениями для госорганов и "дорожная карта" межрегионального сотрудничества.
"Форум призван не просто обсудить проблемы, а запустить конкретные механизмы их решения через сотрудничество власти, общества и бизнеса — с измеримым результатом для улучшения качества жизни маломобильных групп населения", — подчеркнул председатель общественного совета партпроекта "Единая страна — Доступная среда" в Самарской области Евгений Печерских.
Модераторами выступили эксперты высшей категории системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов "Мир, доступный для всех" Лев Гутман и Евгений Бухаров — признанные специалисты в области безбарьерной среды, в том числе по подготовке Паралимпийских игр в Сочи и Кубка мира по футболу "Россия-2018".
С приветственным словом на открытии выступили координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, уполномоченный по правам инвалидов Самарской области Екатерина Куприянова, региональный координатор партпроекта "Единая страна — доступная среда" Евгений Печерских и другие почетные гости.
К участникам обратилась руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Ирина Петшик: "Доступная среда для человека с инвалидностью — это основа его жизни в социуме. Любой человек должен иметь возможность выйти из дома, добраться до остановки, сесть в автобус, попасть на объект социальной инфраструктуры и получить там необходимую услугу. И в этом зале собрались те люди, для которых организация доступной среды — не просто слова. Хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию и неравнодушие. Вы не просто говорите о проблемах — вы каждый день работаете над тем, чтобы мир вокруг становился удобнее и доступнее для всех".
Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью. Партийный проект "Единая страна — доступная среда" направлен на постоянный мониторинг доступности социальных объектов, содействие реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая участников СВО, а также на поддержку общественных организаций, работающих с такими гражданами.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...