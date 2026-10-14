"Доступная среда не имеет границ": в Самаре прошел межрегиональный форум "Путевка в жизнь"

Во вторник, 13 октября, в отеле "Реальянс Самара" состоялся межрегиональный форум "Путевка в жизнь: обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Взаимодействие органов власти и НКО". Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта "Единая страна — доступная среда" партии "Единая Россия".

Форум собрал представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций, экспертного сообщества и граждан с инвалидностью из разных регионов. Цель — не просто обозначить существующие проблемы, а выработать работающие механизмы их решения.

Программа форума была построена по двум направлениям: архитектура и проектирование доступной среды, а также роль НКО в ее создании. Участники обменялись успешными региональными практиками адаптации объектов социальной инфраструктуры — здравоохранения, образования, транспорта, культуры. Итогом работы должна стать резолюция с конкретными предложениями для госорганов и "дорожная карта" межрегионального сотрудничества.

"Форум призван не просто обсудить проблемы, а запустить конкретные механизмы их решения через сотрудничество власти, общества и бизнеса — с измеримым результатом для улучшения качества жизни маломобильных групп населения", — подчеркнул председатель общественного совета партпроекта "Единая страна — Доступная среда" в Самарской области Евгений Печерских.

Модераторами выступили эксперты высшей категории системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов "Мир, доступный для всех" Лев Гутман и Евгений Бухаров — признанные специалисты в области безбарьерной среды, в том числе по подготовке Паралимпийских игр в Сочи и Кубка мира по футболу "Россия-2018".

С приветственным словом на открытии выступили координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, уполномоченный по правам инвалидов Самарской области Екатерина Куприянова, региональный координатор партпроекта "Единая страна — доступная среда" Евгений Печерских и другие почетные гости.

К участникам обратилась руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Ирина Петшик: "Доступная среда для человека с инвалидностью — это основа его жизни в социуме. Любой человек должен иметь возможность выйти из дома, добраться до остановки, сесть в автобус, попасть на объект социальной инфраструктуры и получить там необходимую услугу. И в этом зале собрались те люди, для которых организация доступной среды — не просто слова. Хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию и неравнодушие. Вы не просто говорите о проблемах — вы каждый день работаете над тем, чтобы мир вокруг становился удобнее и доступнее для всех".

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью. Партийный проект "Единая страна — доступная среда" направлен на постоянный мониторинг доступности социальных объектов, содействие реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая участников СВО, а также на поддержку общественных организаций, работающих с такими гражданами.