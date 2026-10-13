Учиться никогда не поздно: педагог из Сызрани освоила новую профессию

Валерия Главатских из Сызрани уже 15 лет работает в школах и детских садах. За это время она успела попробовать себя в разных направлениях педагогики, но однажды решила, что хочет двигаться дальше. Так появилась цель — возобновить трудовую деятельность в сфере дошкольного образования. Помог в этом Кадровый центр "Работа России": специалисты предложили социальный сертификат на бесплатное обучение, который позволяет выбрать наиболее подходящий курс из нескольких вариантов.

Валерия прошла переподготовку по программе "Педагог дополнительного образования" и нашла подходящую работу.

"Мой лозунг — учиться, учиться и еще раз учиться. Кадровый центр "Работа России" Сызрани дал мне возможность пройти несколько курсов переподготовки. Я выбрала педагогическую сферу. В сентябре окончила обучение и работаю учителем-логопедом", — рассказала Валерия.

Такие истории — не редкость. Кадровый центр помогает жителям не только найти вакансию, но и получить новую профессию, если прежняя перестала приносить радость или перестала быть востребованной.

"Центр занятости помогает людям вернуться на рынок труда и развиваться в профессии. Направления обучения самые разные: бухгалтер, специалист по кадрам, логопед, педагог дополнительного образования, повар, кондитер, швея и многие другие", — отметила начальник отдела по профессиональному обучению Кадрового центра "Работа России" в Сызрани Мария Евсеева.

Особенно востребованы у жителей города курсы для специалистов по кадрам и охране труда, педагогов дополнительного образования, а также обучение на водителей категории B. Но выбрать можно практически любое направление: от рабочих специальностей до офисных профессий.

Кадровый центр помогает и тем, кто хочет подтянуть уже имеющиеся навыки, и тем, кто осваивает профессию с нуля. Для каждого соискателя здесь выстраивают индивидуальный маршрут к работе мечты: подбирают программу обучения, помогают с резюме и подготовкой к собеседованию, а после сопровождают в поиске подходящей вакансии.