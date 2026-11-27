В Самарской области во второй раз успешно прошел конкурс "Лучший работодатель", организатором которого выступило министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Торжественное награждение победителей и призеров, прошедшее сегодня, стало значимым событием в деловой жизни региона, характеризующим итоги года в сфере кадровой политики и социальной ответственности бизнеса.

Конкурс, впервые проведенный в 2025 г., стал важной площадкой для выявления и поощрения наиболее социально ответственных работодателей. В 2026 г. масштаб участия вырос, если в 2025 г. было подано 170 заявок, то в этом году — более 350. Участники были разделены на три категории: малые и микропредприятия, средние предприятия, крупные предприятия — и соревновались в семи номинациях, демонстрируя комплексный подход к управлению персоналом.

"Быть лучшим работодателем — это значит быть прежде всего человеком. Заботиться о безопасности людей, об условиях их труда и отдыха, создавать возможности для профессионального роста, эмоционального комфорта сотрудников. Именно такие принципы делают предприятие устойчивым и привлекательным для специалистов и формируют по-настоящему человечную корпоративную культуру, — отметил первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов. — На трехсторонней комиссии по урегулированию трудовых отношений мы анализировали мотивы молодых специалистов, которые выбирают для своего профессионального пути то или иное предприятие. Заработная плата при этом, безусловно, имеет большое значение. Но, как выяснилось, это не основной показатель. Большую роль играет создание на предприятии доброжелательной атмосферы, забота об адаптации новых сотрудников и готовность делиться с ними опытом. Предприятия, которые стали победителями нашего конкурса, применяют такие методики. Очень важно, что конкурс позволяет такие подходы поощрять и масштабировать на территории Самарской области".

Чтобы привлечь и удержать специалистов, предприятия внедряли передовые меры поддержки, расширяли возможности для досуга и укрепления здоровья коллективов. Конкурс дал возможность компаниям не только заявить о себе, но и поделиться успешными практиками, показывая свой опыт.

"Мы участвовали в двух номинациях конкурса: "Работа мечты для молодежи" и "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних", — рассказала директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко, — Мы предоставляем молодежи широкие возможности для профессионального развития и меры поддержки, в том числе жилищную программу. Особое внимание уделяем трудоустройству подростков: уже много лет каждое лето принимаем на работу порядка 400 школьников".

По мнению участников, статус победителя или призера укрепит бренд работодателя и лояльность действующих сотрудников. Кроме того, они получили возможность взглянуть на свою кадровую политику со стороны, оценив ее сильные стороны и зоны роста. Конкурс позволил тиражировать лучшие социальные инициативы.

В завершении церемонии министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова поблагодарила всех работодателей за участие в конкурсе, а также за активное сотрудничество с региональным минтрудом и со службой занятости.

"Сегодня действительно "кадры решают все": тема кадров и подготовки специалистов находится на острие обсуждений, — подчеркнула Ольга Фурсова, — вы находите новые формы работы для привлечения и удержания специалистов, участвуете в наших мероприятиях, очень ценно, что вы поделились своими практиками".

По итогам работы экспертного жюри победителями в номинациях стали:

Номинация "Региональный лидер занятости"

Категория I:

ООО "Самарский конезавод"

Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области "Драматический театр "Грань"

Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Кошкинский "Теплосеть"

Категория II:

ООО "Самарский Завод Полимерных Изделий"

ООО "Племенной завод "Дружба"

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Клявлинский"

Категория III:

АО "Ракетно-космический центр "Прогресс"

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева"

АО "Самарский металлургический завод"

Номинация "Работа мечты для молодежи"

Категория II:

Филиал АО "Транснефть — Приволга" Центральная база производственного обслуживания

ООО "Тесвел"

ООО "НаДО"

Категория III:

ПАО "КуйбышевАзот"

Филиал ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети"

АО "РН-Проектирование Нефтепереработка"

Номинация "Эффективная политика по поддержке семей с детьми"

Категория III:

ООО "Нова"

АО "Тольяттиазот"

ООО "РН-Ремонт НПО"

ООО "СЭД"

Номинация "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей"

Категория I:

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Исаклинский Самарской области"

Администрация Красноармейского района Самарской области

ООО "Орловка" — Агро-Инновационный Центр

Категория II:

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Центр спортивных сооружений"

АО "Ремстрой"

ООО "Байтуган НефтеСервис"

Категория III:

ООО "Самарский Стройфарфор"

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области"

АО "Промсинтез"

Номинация "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних"

Категория III

Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "Российские железные дороги"

АО "Самарский завод электромонтажных изделий"

ООО "Ритейл Групп"

Специальная номинация "Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда"

Категория I:

ООО "Волгогазтелеком"

Категория III:

АО "АВТОВАЗ"

Специальная номинация "Повышение финансовой культуры работников"

Категория I:

Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная детская библиотека"

Категория II:

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа"

Категория III:

Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Южного округа".