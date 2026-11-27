В селе Большая Черниговка в ночное время сотрудники Госавтоинспекции остановили две фуры, в кузовах которых обнаружили почти сотню елей. Об этом сообщили в региональном минприроды в четверг, 26 ноября.
На место прибыл лесной надзор Минприроды. Водители заявили, что груз следует из Перми в Туркменистан через таможню, а документы подвезут позже.
Сейчас машины стоят на стоянке, идет проверка.
Напомним, в регионе с 23 ноября до 31 декабря продолжается операция "Ель". Лесная охрана патрулирует хвойные молодняки, а на постах ГИБДД проверяют документы на перевозку новогодних деревьев.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????