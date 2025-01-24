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Экология Общество

Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарской области отказал в требованиях почти полторы сотни жителей Сухой Самарки, которые выступили в защиту леса от планируемой застройки.

Фото: предоставлено жителем

Напомним, с ООО "СЗ Фарн-Строй" был заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 12,13 га вблизи улиц Белорусской, Флотcкой. В границы застройки попал участок, где за последние 20 лет вырос лес. 

Жители Сухой Самарки потребовали признать незаконными ряд нормативно-правовых актов: генплан Самары, изменения в Правила застройки и землепользования, постановление "О комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской…" и т. д. 

Последнее заседание по коллективному иску самарцев состоялось 24 января. Они настаивали на том, что смена зонирования спорной территории с рекреационной на Ж-4 в 2008 г. произошла без проведения публичных слушаний или обсуждений, то есть без уведомления жителей Куйбышевского района. Кроме того, заявители интересовались производился ли расчет плотности населения в связи с планами строительства. На этот вопрос представитель застройщика не ответил.

Также возникли прения сторон по поводу генплана города. Представитель департамента градостроительства Самары прокомментировала, что этот документ формируется для улучшения градостроительной политики, условий жизни муниципального образования. Однако на вопрос о том, в чем выражаются эти улучшения для жителей Сухой Самарки, не ответила.

Истцам неоднократно указывали, что они проживают на соседнем участке и не связаны правовыми отношениями с территорией, на которой планируется строительство. Вместе с тем самарцы сетуют на отсутствие социальных объектов в микрорайоне и свободных земельных участков под эти объекты. 

Местные жители отмечают отсутствие мест отдыха, зеленых зон на Сухой Самарке, в непосредственной близости от которой работают Куйбышевский НПЗ, завод "Нефтемаш", очистные сооружения. Отдельное внимание обращают на загруженность существующих дорог и состояние моста через реку Татьянку, соединяющего район Сухой Самарки с городом. Решения перечисленных проблем горожане ждут несколько десятков лет и опасаются, что новое строительство усугубит ситуацию и может привести к экологической катастрофе.

Прокуратура Самарской области не поддержала требования местных жителей. Судья также отказала в удовлетворении иска. 

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