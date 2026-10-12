Тольяттиазот провел экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги

"Тольяттиазот" провел ежегодную экологическую акцию по искусственному восполнению водных биологических ресурсов, выпустив в Саратовское водохранилище около 12 500 мальков сазана. К масштабному природоохранному проекту присоединились школьники Тольятти.

Выпуск рыбы прошел при участии представителей Самарского территориального управления Росрыболовства и специалистов управления по экологии ТОАЗа. Мальков сазана подготовили в профессиональном рыбоводческом хозяйстве, действующем при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновке Самарской области. Общий вес молоди составил почти 250 кг.

Местные специалисты создали необходимую экосреду для развития рыбы, что гарантирует ее быструю адаптацию в диких условиях и высокую выживаемость. Каждая особь имеет оптимальный для выпуска размер — от 5 до 10 см, а промысловой величины достигнет к следующему году.

Непосредственными участниками акции стали ученики школы № 41 — победители третьего сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Для них еще по пути в Винновку была проведена эколого-краеведческая викторина, а на месте организована просветительская экскурсия.

Программа по искусственному воспроизводству биоресурсов Волги реализуется Компанией каждую осень начиная с 2008 года. За это время благодаря поддержке "Тольяттиазота" в Саратовское водохранилище было выпущено около 320 000 мальков рыб ценных пород.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

Восполнение водных биоресурсов Саратовского водохранилища — это важное, но далеко не единственное направление масштабной природоохранной деятельности "Тольяттиазота". Увеличивая популяцию рыбы, мы помогаем сохранять хрупкий экологический баланс и биоразнообразие всей Самарской области. ТОАЗ подходит к принципам ответственного природопользования системно: на предприятии инвестируют в модернизацию очистных сооружений, минимизируют воздействие производства на окружающую среду на технологическом уровне и активно развивают культуру экологического волонтерства в регионе присутствия. Привлекая к акции школьников, мы развиваем у будущих специалистов живой интерес к экологии и формируем бережное отношение к природе родного края.