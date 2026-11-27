В канун Дня матери глава Самары Иван Носков вручил ключи от новых квартир и подарки на новоселье многодетным семьям, расселенным из аварийного жилья. Многодетные матери Юлия Васильева, Мария Князева, Александра Агапова в этом году переехали вместе с семьями из аварийных домов в благоустроенные квартиры в новостройках. Всего же из аварийных домов в 2026 г. в Самаре расселяют 439 семей.

"Особенно приятно и символично накануне Дня матери вручить ключи от новых квартир этим прекрасным женщинам, чье призвание — любить и растить своих детей. Это долгожданное событие для семей и приятная часть моих обязанностей. Я думаю, и в День матери, и, конечно, в Новый год все семьи, ставшие новоселами в этом году в Самаре, соберутся вместе за семейным праздничным столом и поздравят друг друга с началом новой страницы в жизни. Желаю, чтобы эта страница была светлой, наполненной приятными событиями, любовью и заботой близких", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Семье Марии Князевой, матери пятерых детей, предоставлена квартира общей площадью 54,5 кв. м. Семья Васильевых, в которой также воспитывается пятеро детей, отметила новоселье в новой квартире общей площадью 66,2 кв. м.

"Тридцать лет наша семья жила в совершенно других условиях, чем эта новая чистая квартира. Здесь неплохой район, транспорт ходит, в перспективе будет построена новая школа, уже строится детский сад. Мы уже распланировали, что в угловой комнате с балконом будут жить трое сыновей. Приятно, что тут кухня аж 12 квадратных метров — можно собраться всей семьей и отмечать праздники, в прежней же квартире на 6 метрах мы садились за стол только по двое. Спасибо, что наконец-то у нас есть новое жилье", — сказала Юлия Васильева.

Александра Агапова с мужем и тремя детьми переехала в квартиру общей площадью 58 кв. м. Все предоставленное жилье метражом превосходит то, в котором семьи проживали ранее в аварийном жилфонде. Квартиры расположены в новом жилом комплексе в Куйбышевском районе, в них сделан косметический ремонт, установлена сантехника и плиты. Ранее все квартиры прошли приемку: межведомственная комиссия убедилась, что жилье соответствует нормативным требованиям, проверила качество отделки, состояние инженерных систем и соблюдение технических условий контракта.

"Почти семь лет мы прожили в аварийном доме и не хотим никогда в него возвращаться. Наша новая квартира светлая, теплая, чистая, а главное — безопасная. Все осмотрели, проверили — все работает, чистенько. Решили уже, что детям отдадим большую комнату, а нашу спальню обустроим в комнате поменьше. Мне было особенно приятно получить ключи от нового жилья именно от Ивана Николаевича Носкова в канун Дня матери", — поделилась Александра Агапова.

Переселение граждан из аварийного жилфонда осуществляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. В течение двух лет в Самаре новое жилье по госпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" было предоставлено 908 семьям.