Глава Самары Иван Носков поделился с жителями города рассказом о самарских школах искусств. Одна из них — Детская школа искусств им. А. Я. Басс — получила звание "Лучшая детская школа искусств" в России.

"Благодарю за поддержку и высокую оценку министра культуры РФ Ольгу Любимову. Поздравляю с заслуженным успехом весь коллектив!" — написал Иван Носков в своём канале МАХ.

Сегодня Самара занимает четвёртое место среди городов-миллионников по количеству детских школ искусств: в городе работает 34 муниципальных ДШИ, в которых обучается почти 16 тыс. детей. Это порядка 9% от общего количества детей от 5 до 17 лет — выше средних значений по России и Приволжскому федеральному округу. Ученики школ регулярно становятся лауреатами и стипендиатами региональных, всероссийских и международных конкурсов; не менее титулованы и многие педагоги, в том числе молодые.

По словам главы города, материальную базу школ регулярно обновляют, в том числе при поддержке нацпроекта "Семья". В этом году в Куйбышевском районе готовят к открытию новое отделение детской школы искусств № 9.

"Академическое образование — вокальное, инструментальное, художественное — требует вложения сил, времени, эмоций. Но результат того стоит", — подчеркнул Иван Носков.