В Отрадном вынесен приговор 45‑летнему местному жителю, ранее судимому за насильственное преступление. Суд признал его виновным в краже с банковского счета, так как он похитил у приятеля 26 999 рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
Как установил суд, в июле 2026 г. мужчины вместе распивали спиртные напитки. Приятель попросил подсудимого сходить в магазин за водкой и передал ему свою карту с бесконтактной оплатой. Воспользовавшись ситуацией, тот купил себе одежду и обувь, а карту не вернул.
С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут