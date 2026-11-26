В Отрадном вынесен приговор 45‑летнему местному жителю, ранее судимому за насильственное преступление. Суд признал его виновным в краже с банковского счета, так как он похитил у приятеля 26 999 рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

Как установил суд, в июле 2026 г. мужчины вместе распивали спиртные напитки. Приятель попросил подсудимого сходить в магазин за водкой и передал ему свою карту с бесконтактной оплатой. Воспользовавшись ситуацией, тот купил себе одежду и обувь, а карту не вернул.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.