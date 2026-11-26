В Самаре осудили организаторов "финансовой пирамиды". Четверо участников похитили более 38 млн руб. у свыше 400 человек. Приговор вынес Октябрьский районный суд города.

Как сообщили в региональной прокуратуре, фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным суда, в 2020–2021 годах злоумышленники привлекали деньги граждан, обещая высокую доходность от биржевых операций и проценты по вложениям. Выплаты старым участникам шли по классической схеме пирамиды — за счет средств новых вкладчиков.

Суд назначил осужденным от 6 до 6,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Для женщин исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14 лет.