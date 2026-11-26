В Самаре осудили организаторов "финансовой пирамиды". Четверо участников похитили более 38 млн руб. у свыше 400 человек. Приговор вынес Октябрьский районный суд города.
Как сообщили в региональной прокуратуре, фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным суда, в 2020–2021 годах злоумышленники привлекали деньги граждан, обещая высокую доходность от биржевых операций и проценты по вложениям. Выплаты старым участникам шли по классической схеме пирамиды — за счет средств новых вкладчиков.
Суд назначил осужденным от 6 до 6,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Для женщин исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14 лет.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут