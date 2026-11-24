В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 82-летнего пенсионера, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным следствия, мужчине в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных. Аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные пенсионера и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Далее неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Пенсионер испугался. В спешке он снял все имеющиеся у него сбережения — более 1 млн рублей. По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Когда мужчина понял, что не сможет вернуть деньги, обратился за помощью в полицию.