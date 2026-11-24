В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 82-летнего пенсионера, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным следствия, мужчине в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных. Аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные пенсионера и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Далее неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Пенсионер испугался. В спешке он снял все имеющиеся у него сбережения — более 1 млн рублей. По инструкции звонивших, житель региона передал деньги неизвестной женщине в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. Когда мужчина понял, что не сможет вернуть деньги, обратился за помощью в полицию.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут