По предварительной версии, фигурант мог способствовать незаконному исчезновению некоторого количества бюджетных средств.
Жигулевский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ "Благоустройство" Алексея Цыпленкова. Ранее ФСБ заподозрила его в причастности к хищению бюджетных средств. По предварительным данным, обвиняют Цыпленкова в том, что он способствовал начислению премий от приносящей доход деятельности без согласования с главой муниципалитета. На основании переданных в порядке ст. 144-145 УПК РФ результатов ОРД и материалов проверки МБУ "Благоустройство" г. о. Жигулевск в полиции было возбуждено уголовное дело.
Согласно сайту суда, сейчас Цыпленкову вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий. Его адвокатом указана Юлия Сухих. По одной из версий, сторона защиты может пытаться оспорить заключение аудиторов Счетной палаты Самарской области о незаконности начисления премий.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут