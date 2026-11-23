По предварительной версии, фигурант мог способствовать незаконному исчезновению некоторого количества бюджетных средств.

Жигулевский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ "Благоустройство" Алексея Цыпленкова. Ранее ФСБ заподозрила его в причастности к хищению бюджетных средств. По предварительным данным, обвиняют Цыпленкова в том, что он способствовал начислению премий от приносящей доход деятельности без согласования с главой муниципалитета. На основании переданных в порядке ст. 144-145 УПК РФ результатов ОРД и материалов проверки МБУ "Благоустройство" г. о. Жигулевск в полиции было возбуждено уголовное дело.

Согласно сайту суда, сейчас Цыпленкову вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий. Его адвокатом указана Юлия Сухих. По одной из версий, сторона защиты может пытаться оспорить заключение аудиторов Счетной палаты Самарской области о незаконности начисления премий.