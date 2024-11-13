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Муниципалитеты Власть и политика

Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская губернская дума 15 ноября должна рассмотреть вопрос "Об уполномоченном по правам человека в Самарской области". Этот пункт значится в официально опубликованной повестке.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, 15 октября Совет губернской думы рекомендовал мэра Самары Елену Лапушкину на пост Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Вопрос назначения присутствовал в повестке заседания губдумы 22 октября, но был исключен.

По данным источников портала Волга Ньюс, вопрос не рассматривался, так как кандидатура на тот момент не была согласована федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Меж тем у Ольги Гальцовой, занимавшей пост омбудсмена, полномочия истекали 28 октября. Она в этой должности находилась два срока и в третий раз, согласно закону, занять пост не может.

На текущий момент источники Волга Ньюс сообщают, что Елена Лапушкина могла пройти согласование и поэтому является действующим кандидатом на пост омбудсмена в Самарской области. Пока же она официально в отпуске.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы Самары является прибывший из Нижегородской области Иван Носков. С ним в Самару прибыла и новый руководитель управления информации и аналитики горадминистрации.

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