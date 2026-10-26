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Муниципалитеты Власть и политика

Врип главы администрации Куйбышевского района назначен Владимир Чванов

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.

Фото: мэрия Самары

С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.

Владимир Александрович родился в Самаре, имеет высшее образование — окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)".

С 2017 г. работал на различных должностях в структуре местного самоуправления и подведомственных учреждений: главным специалистом отдела по ЖКХ и благоустройству в администрации Ленинского района города Самары, мастером дорожных участков и инженером в МП "Благоустройство", заместителем директора МБУ "Куйбышевский", консультантом отдела информационной политики, начальником отдела потребительского рынка и предпринимательства, заместителем главы Куйбышевского района города Самары.

С сентября 2025 . занимал должность первого заместителя главы администрации Куйбышевского района города Самары.

Напомним, Алексей Пугачев, возглавлявший Куйбышевский район города Самары с декабря 2025 г., покинул пост по собственному желанию в начале октября. Спустя несколько дней он был задержан. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, в 2025 г. глава района передал медицинским работникам, действующим группой лиц по предварительному сговору, 59 тыс. руб. в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало.

Гид потребителя

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