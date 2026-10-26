Врип главы администрации Куйбышевского района назначен Владимир Чванов

Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
Владимир Александрович родился в Самаре, имеет высшее образование — окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)".
С 2017 г. работал на различных должностях в структуре местного самоуправления и подведомственных учреждений: главным специалистом отдела по ЖКХ и благоустройству в администрации Ленинского района города Самары, мастером дорожных участков и инженером в МП "Благоустройство", заместителем директора МБУ "Куйбышевский", консультантом отдела информационной политики, начальником отдела потребительского рынка и предпринимательства, заместителем главы Куйбышевского района города Самары.
С сентября 2025 . занимал должность первого заместителя главы администрации Куйбышевского района города Самары.
Напомним, Алексей Пугачев, возглавлявший Куйбышевский район города Самары с декабря 2025 г., покинул пост по собственному желанию в начале октября. Спустя несколько дней он был задержан. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, в 2025 г. глава района передал медицинским работникам, действующим группой лиц по предварительному сговору, 59 тыс. руб. в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.