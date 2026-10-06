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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Ярмарки вакансий помогают участникам СВО вернуться к мирной жизни"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре более 100 ветеранов СВО и членов их семей приняли участие в специализированной осенней ярмарке вакансий. Они познакомились с вакансиями 20 работодателей — промышленных и транспортных предприятий, учреждений образования и других организаций Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Ярмарки вакансий для участников СВО и их близких проводим регулярно совместно с территориальным кадровым центром. Для ветеранов СВО это возможность общаться с работодателями напрямую, а для компаний — найти в команду людей, которые не просто обладают нужными навыками, но и отличаются высокой ответственностью и дисциплиной — качествами, особенно ценными на промышленных и инфраструктурных предприятиях города. Продолжим развивать эту практику, чтобы каждый, кто вернулся со службы, мог быстро и комфортно вернуться к трудовой мирной жизни", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Наиболее востребованными среди ветеранов СВО и членов их семей стали предложения крупных промышленных предприятий. Например, АО "Завод Продмаш", выпускающий сложные сварные металлоконструкции, дорожные барьерные ограждения и другую продукцию, в настоящее время разворачивает производство металлических стоек для опор контактной сети. В связи с этим предприятие усиливает производственную команду и ведёт набор сварщиков.

Также интерес у соискателей вызвали вакансии на предприятиях транспортного машиностроения и в логистических компаниях, где востребованы специалисты рабочих профессий, операторы спецтехники и сотрудники складской службы. Ряд образовательных учреждений также представил позиции для административного и вспомогательного персонала.

"Для тех работодателей, которые трудоустроят участников СВО, предусмотрены меры государственной поддержки. Например, при приёме нового сотрудника предприятие получает компенсацию в размере трёх МРОТ. Если на работу берут участника СВО с ограниченными возможностями здоровья, то предусмотрена компенсация затрат на оборудование его рабочего места в размере до 200 тысяч рублей. Оформить все выплаты и узнать о них более подробную информацию работодатель может в центре занятости", — пояснила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г. о. Самара и мкр. Волжского Светлана Сафина.

Кроме финансовой поддержки, для работодателей доступны консультационные услуги по адаптации персонала, а для соискателей — индивидуальное карьерное сопровождение, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

Напомним, что по всем интересующим вопросам военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, могут обращаться в отдел по работе с участниками СВО и членами их семей городского округа Самара по телефону +7 (846) 332-28-87 или в группе в соцсети "ВКонтакте" по ссылке vk.ru/otdelsvo.

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