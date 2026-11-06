Самара направит порядка 1 млрд рублей на уборку снега

В администрации Самары рассказали, как город готовится содержать дороги зимой. На пресс-конференции, прошедшей в четверг, 5 ноября, заместитель главы Самары, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский сообщил, какой бюджет выделят на уборку снега с улиц и сколько техники будет задействовано.

По его словам, сейчас на балансе города состоит более 1 тыс. участков дорог. Еще около 200-300 участков находится на стадии оформления для включения в состав муниципального имущества - в основном это дороги пятой категории, которые ранее содержались по заявительному принципу, то есть по обращениям жителей.

Обслуживанием муниципальных дорог занимаются более чем 400 единиц спецтехники городских служб и подрядных организаций. "У муниципального учреждения есть около 350 единиц техники. Чтобы все работало идеально, Самаре необходимо порядка 600. Вся муниципальная техника полностью готова к началу зимнего сезона. Кроме того, мы заключаем дополнительные контракты на уборку территорий, где тоже прописываем требования по количеству техники. С 1 декабря начинают действовать новые контракты на содержание дорог, по общественным территориям они уже заключены и переходят на следующий год", - говорит Евгений Владимирский.

Он также рассказал о приоритетах при уборке снега. Так, во время снегопадов чистят в первую очередь дороги второй и третьей категории. Это дороги, по которым ходит общественный транспорт и которые ведут к социальным объектам - школам, детским садам и больницам. Затем уже техника переключается на дороги четвертой и пятой категорий.

"Мы исходим из целесообразности и из объема. Чтобы после снегопада в течение шести часов весь город стал снова освобожден от снега, нам надо порядка 10 млрд рублей. Такие колоссальные затраты нецелесообразны. Поэтому мы даем определенные допуски", - пояснил заммэра.

"Допуски" выражаются в том, что во время снегопада проводится уборка проезжей части. Уже после его окончания снежные массы сдвигаются к обочине и формируются в вал. А уже в ночное время проводится вывоз снега.

Такой режим содержания дорог, по словам Евгения Владимирского, потребует порядка 1 млрд руб. с декабря по март.

Также замглавы Самары ответил на вопрос о возможном использовании снегоплавильных станций. Он отметил, что стоимость такой услуги втрое выше, чем вывоз снега на полигон. При этом она не дает экономии времени - ведь грузовики стоят в очереди на плавилку.