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Иван Носков: "В школах и детсадах Самары отопление подключено уже на 85%" Вячеслав Федорищев назначил врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева Вячеслав Федорищев назначил врип главы Ставропольского района Евгения Лаптева Вячеслав Федорищев назначил врип главы Волжского района Наталью Шулепову Главой Кировского района Самары назначен Вячеслав Суслин

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "В школах и детсадах Самары отопление подключено уже на 85%"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков подвел итоги первой недели отопительного сезона в своём канале МАХ. Главный акцент был сделан на объектах социальной сферы, которые начали подключать со 2 октября. Всего их 1191, включая вузы, ссузы и учреждения здравоохранения.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Средний процент подключения по соцсфере составляет 62%, однако в школах и детских садах, где дети проводят большую часть дня, он значительно выше — 80–85%. В ближайшие несколько дней администрация планирует подключить оставшиеся 90 школ и детских садов.

"Из 9782 многоквартирных домов отопление дано более чем в 5,7 тысяч. При сохранении существующего темпа подключения (порядка 600–800 домов в сутки) в течение этой недели будут подключены оставшиеся", — сообщил Иван Носков.

Сотрудники управляющих компаний и ТСЖ продолжают решать точечные проблемы: ликвидируют воздушные пробки и выравнивают температуру в отдельных квартирах, комнатах и подъездах.

"Все обращения по отоплению, поступающие мне в личку в соцсети "ВКонтакте" с указанием имени, адреса с номером квартиры, номера телефона и даты обращения в УК или ТСЖ, отдаю в работу. Стоит отметить, по сравнению с прошлым годом проблемных вопросов стало меньше", — добавил глава города.

Для оперативной помощи жителям в каждом районе на прошлой неделе была запущена горячая линия. Телефон общегородской горячей линии: 8 (846) 266-54-54. Главам районов поручено усилить контроль подачи тепла в многоквартирные дома.

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