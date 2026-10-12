Иван Носков: "В школах и детсадах Самары отопление подключено уже на 85%"

Глава Самары Иван Носков подвел итоги первой недели отопительного сезона в своём канале МАХ. Главный акцент был сделан на объектах социальной сферы, которые начали подключать со 2 октября. Всего их 1191, включая вузы, ссузы и учреждения здравоохранения.

Средний процент подключения по соцсфере составляет 62%, однако в школах и детских садах, где дети проводят большую часть дня, он значительно выше — 80–85%. В ближайшие несколько дней администрация планирует подключить оставшиеся 90 школ и детских садов.

"Из 9782 многоквартирных домов отопление дано более чем в 5,7 тысяч. При сохранении существующего темпа подключения (порядка 600–800 домов в сутки) в течение этой недели будут подключены оставшиеся", — сообщил Иван Носков.

Сотрудники управляющих компаний и ТСЖ продолжают решать точечные проблемы: ликвидируют воздушные пробки и выравнивают температуру в отдельных квартирах, комнатах и подъездах.

"Все обращения по отоплению, поступающие мне в личку в соцсети "ВКонтакте" с указанием имени, адреса с номером квартиры, номера телефона и даты обращения в УК или ТСЖ, отдаю в работу. Стоит отметить, по сравнению с прошлым годом проблемных вопросов стало меньше", — добавил глава города.

Для оперативной помощи жителям в каждом районе на прошлой неделе была запущена горячая линия. Телефон общегородской горячей линии: 8 (846) 266-54-54. Главам районов поручено усилить контроль подачи тепла в многоквартирные дома.