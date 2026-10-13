Иван Носков: "Моя позиция принципиальна — нарушения должны быть устранены"

В Самаре с начала 2026 года проверили газовое оборудование почти в 5 тыс. многоквартирных и частных домах. По данным газораспределительной организации, из 300 тыс. проверенных квартир в 11 тыс. обнаружены и уже устранены разного рода нарушения.

"Основные выявленные нарушения — негерметичность газопроводов в подъездах, отсутствие тяги и нарушенная вентиляция. Это те нарушения, которые потенциально смертельно опасны, поэтому до их устранения газоснабжение ограничивают. В этом вопросе моя позиция принципиальна — нарушения должны быть устранены по всем правилам и нормативам. Во-первых, это вопрос безопасности, сохранности жизни и имущества самарцев. Во-вторых, каждый из специалистов газовой службы, который проводит проверку, в случае ЧП будет нести личную ответственность за случившееся", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время проверки газового оборудования продолжаются. По поручению главы Самары Ивана Носкова районные администрации усилят профилактическую работу с собственниками жилья, управляющими компаниями и ТСЖ — систематический отказ своевременно предоставлять доступ в квартиры и к оборудованию в помещениях, относящихся к общему имуществу, становится частой причиной приостановки подачи газа. При выявлении нарушений газораспределительная организация оперативно подключает также Государственную жилищную инспекцию Самарской области.

"За текущий год ООО "СВГК" провело только в Самаре техническое обслуживание газового оборудования примерно в 5 тыс. многоквартирных домов. В ходе этой работы неоднократно выявлялись проблемы, создававшие риски возникновения ЧП с угарным или природным газом. В этих случаях приходилось приостанавливать газоснабжение до устранения угроз жизни людей. Как правило, наиболее благополучно проверки проходят там, где советы домов и управляющие организации поясняют жителям, что ежегодный допуск наших специалистов для технического обслуживания нужен прежде всего жильцам самого дома, а не газовикам. Сложнее ситуация там, где владельцы жилья и руководители УК уклоняются от конструктивного взаимодействия", — отметил заместитель главного инженера СВГК Евгений Никитин.

По завершении ремонта специалисты газораспределительной организации проводят повторную проверку исправности оборудования и опрессовку во всех квартирах по отключенному стояку. Если хотя бы в одну квартиру не будет обеспечен доступ, пуск газа невозможен.

Отметим, что, согласно законодательным требованиям, техобслуживание газового оборудования проводится не реже раза в год. Специалисты проверяют тягу, оценивают состояние плит, колонок и газопроводов, а при необходимости проводят замену изношенных элементов. Также потребителей инструктируют по безопасному использованию газа. Дату проведения техобслуживания в своем доме можно заранее узнать на сайте ООО "СВГК" — ввести свой номер лицевого счета на странице https://svgk.ru/individuals/to-vdgo/to/.

Номера Центров обслуживания клиентов, по которым в том числе можно индивидуально договориться об удобном времени проверки, доступны по ссылке https://svgk.ru/individuals/to-vdgo/customer-service/.

Напоминаем, что при малейшем подозрении на отравление бытовым газом необходимо открыть окно, перекрыть кран на газовых приборах и позвонить по единому номеру 112.