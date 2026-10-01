Иван Носков: "На Ракитовском шоссе в Самаре устанавливают освещение"

В Самаре на Ракитовском шоссе приступили к устройству сетей уличного освещения. Соответствующее поручение по результатам встречи с жителями в августе этого года дал глава города Самары Иван Носков. К настоящему времени специалисты МБУ "Самарагорсвет" выполнили порядка 23% работ, предусмотренных на участке от Московского шоссе до путепровода "Ракитовский".

"Протяженность новой линии освещения на Ракитовском шоссе составит более 3,4 км. Вопрос отсутствия освещения на крупной транспортной магистрали обсуждали на встрече с жителями. Понадобилось немного времени, чтобы подготовить проект и приступить к работам. К сожалению, это не единственная магистраль, которая при строительстве не была обеспечена освещением. Наше учреждение "Самарагорсвет" постепенно исправит ситуацию на всех участках. Это обеспечит безопасность водителей и пешеходов, минимизирует риски ДТП", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

Всего на Ракитовском шоссе разместят 118 опор для сети освещения, 27 из них уже готовы. Еще под 50 опор специалисты установили закладные детали фундамента — стальные элементы помещены в грунт, проведено выравнивание по вертикали и высотному уровню, выполнено бетонирование. По готовности опор и кабельных линий на объекте смонтируют 236 современных светодиодных светильников — по два для каждой опоры.

"Работаем по всем технологическим стандартам. Повышенное внимание уделим надежности скрепления мачт освещения с основанием, распределению нагрузки и устойчивости конструкций при любых погодных условиях. В дальнейшем по мере установки светильников проведем регулировку угла наклона и пусконаладочные работы", — рассказал директор МБУ "Самарагорсвет" Рустем Шабаев.

Гарантийный срок службы светодиодных уличных светильников составит пять лет. Все светильники будут высокопрочными, защищенными от попадания влаги и пыли, устойчивыми к низким и высоким температурам воздуха.

Отметим, что ранее специалисты МБУ "Самарагорсвет" также выполнили строительные работы в переулке Тургенева, Малярном переулке, на Молодогвардейском спуске; продолжаются работы на Смышляевском шоссе и др. Всего в этом году учреждение строит порядка 4,8 км сетей уличного освещения.