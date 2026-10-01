Житель Жигулевска задержан за хранение марихуаны

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Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили сведения о возможной причастности 47‑летнего местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ. На основании судебного решения правоохранители провели осмотр квартиры подозреваемого, сообщают в региональном ГУ МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области