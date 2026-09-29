Подпольный игровой клуб в Самаре: задержан подозреваемый организатор азартных игр

В организации азартных игр в Кировском районе Самары подозревают 23‑летнего горожанина. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").
По версии следствия, молодой человек еще до сентября 2026 г. оборудовал помещение в Кировском районе под нелегальные игры: там разместили минимум 38 компьютеров с выходом в интернет и специальным софтом для азартных игр. При этом у фигуранта не было лицензии, а само заведение находилось вне разрешенной игорной зоны.
Доход от незаконной деятельности составил не менее 1 млн 650 тысяч рублей.
Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках