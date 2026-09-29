Подпольный игровой клуб в Самаре: задержан подозреваемый организатор азартных игр

В организации азартных игр в Кировском районе Самары подозревают 23‑летнего горожанина. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

По версии следствия, молодой человек еще до сентября 2026 г. оборудовал помещение в Кировском районе под нелегальные игры: там разместили минимум 38 компьютеров с выходом в интернет и специальным софтом для азартных игр. При этом у фигуранта не было лицензии, а само заведение находилось вне разрешенной игорной зоны.

Доход от незаконной деятельности составил не менее 1 млн 650 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.