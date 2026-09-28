Суд отправил под домашний арест жену экс-спикера думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова

Арестована жена экс-спикера думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова, которая стала фигуранткой дела о мошенничестве, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, 19 мая 2025 г. в суд Новокуйбышевска поступил иск прокуратуры Самарской области о деприватизации санатория "Автотранспортник" на туапсинском побережье Черного моря. Когда-то здравница строилась на государственные деньги, но затем отошла коммерческим структурам, а в нулевые оказалась под контролем группы лиц, часть из которых были родственниками тогдашнего спикера городской думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова, а другая часть — его хорошими знакомыми и друзьями детства.

После того как история приватизации санатория получила громкую огласку, Ферапонтов покинул пост спикера, который он занимал с 2010 года.

Прокуроры в своем иске выступили с инициативой возвращения санатория в Туапсе в собственность государства. Надзорники посчитали, что лечебно-оздоровительный комплекс под Туапсе "незаконно выбыл из федеральной собственности без волеизъявления собственника", а контроль над ним получили "лица из числа родственников представителей органов власти города Новокуйбышевска".

Изначально объект в пос. Агой Туапсинского района Краснодарского края строился для оздоровления работников автотранспортных предприятий России. Позже здравница отошла на баланс Новокуйбышевского государственного пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП). Прокуратура считает, что передача туапсинского пансионата на баланс ПАТП осуществлена в нарушение требований закона, так как санаторий относился к объектам федеральной собственности, подлежащим передаче в собственность субъекта Российской Федерации, а не муниципалитета.

В 2003 г. из ПАТП выделили самостоятельное унитарное предприятие на базе "Автотранспортника". По уставу приватизация объекта исключалась, но ее все-таки осуществили.

В 2006 г. акции санатория вошли в прогнозный план приватизации муниципального имущества, контроль за исполнением которого был возложен на комитет по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике в лице его главы, депутата Юрия Ферапонтова. Было создано АО "Инрос" — компания-оператор черноморского санатория, около 75% в этой организации отошли никому не известной частной фирме "Сам Лайн". Осенью 2010 г. ООО "Сам Лайн" заключило с младшей сестрой Юрия Ферапонтова Галиной Сергеевой договор купли-продажи акций АО "Инрос". Весь пакет (1901 акция, или 74,96%) был продан за 190,1 млн рублей. Оставшийся пакет акций (25,04%) до сих пор принадлежит мэрии Новокуйбышевска. Позже при опросах и проверках Сергеева сначала поясняла, что деньги на покупку акций она якобы взяла в долг у своего брата под расписку, а затем отказалась давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на то, что санаторий регулярно приносит хорошую прибыль, дивиденды от доходов получает только Сергеева, мэрии не достается ничего. Выручка АО "Санаторий "Автотранспортник" в 2025 г. — почти 560 млн руб., чистая прибыль — около 85 млн.

Так туапсинский санаторий фактически стал собственностью семьи спикера думы Новокуйбышевска. Против этого и выступила областная прокуратура.

Иск надзорного ведомства, поступивший в Новокуйбышевский городской суд, сначала рассматривала судья Наталья Бегишева. Ответчиками по делу, помимо прочих, значились дочь Ферапонтова Алина Канаева, его сестра Галина Сергеева и супруга Анастасия Ферапонтова. В прокурорском иске они обозначены как "физические лица, аффилированные должностным лицам органов власти города, через которых выводились и выводятся до настоящего времени активы санатория в пользу его бенефициаров".

В августе 2025 г. судья Бегишева вынесла определение о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. С этим решением не согласились представители надзорного ведомства, направившие в облсуд представление на определение Новкуйбышевского горсуда с требованием его отмены. Апелляционная инстанция в ноябре 2025 г. тоже приняла сторону ответчиков. Ситуацию удалось переломить лишь в 6-м кассационном суде общей юрисдикции, который отменил спорный судебный акт. Дело вновь вернулось в Новокуйбышевский городской суд, теперь его рассматривает судья Мария Коншу.

Сторону истцов в судебном процессе представляют заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Николай Маврин и прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Оксана Тукмакова. На заседании 24 сентября 2026 г. представители прокуратуры выразили готовность вступить в стадию прений. Вероятнее всего, прения состоятся уже на следующем заседании — оно намечено на 1 октября 2026 года.

По информации "СО", летом 2024 г. ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при приватизации санатория "Автотранспортник". Довольно скоро следствие установило факты масштабного вывода денег санатория на счета близких родственников экс-спикера думы Новокуйбышевска. В частности, появилась информация о том, что в декабре 2023 г. АО "Санаторий "Автотранспортник" перечислило по договору процентного займа порядка 80 млн руб. на счет ИП Ферапонтовой Анастасии Вячеславовны, которая является супругой Юрия Ферапонтова и ответчиком по гражданскому делу по иску прокуратуры.

Также следствие установило, что в 2020–2025 гг. аффилированными с Юрием Ферапонтовым лицами получено из доходов санатория более 175,3 млн рублей. Кроме Анастасии Ферапонтовой деньги перечислялись АО "Инрос", Галине Сергеевой, Канаевой Алине Юрьевне, другим лицам из окружения бывшего спикера думы Новокуйбышевска. Как полагают правоохранители, материалами уголовного дела подтверждается аффилированность всех физических лиц, которые являются ответчиками по гражданскому делу.

В августе 2026 г. в уголовном деле санатория "Автотранспортник" появились первые фигуранты. Ими стали директор АО "Санаторий "Автотранспортник" Роман Бугайцов и глава АО "Инрос" Владимир Ведехин (он же является членом совета директоров санатория). Ведехин ранее был учредителем ООО "Сам Лайн", Бугайцов руководил "Инросом". Обоих обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Событие преступления, вмененного Бугайцову и Ведехину, датировано периодом с декабря 2021 г. по декабрь 2023-го. Именно тогда фигуранты, "действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц", приняли решение о заключении заведомо невыгодных для АО "Инрос" и администрации Новокуйбышевска договоров займа с супругой бывшего спикера гордумы Анастасией Ферапонтовой. Первый заем был дан супруге Ферапонтова в декабре 2021 г. — 6,9 млн руб. под 2% годовых (при ключевой ставке Центробанка РФ 8,5%). Второй заем выделен в декабре 2023 г. — 80 млн руб. под 1% годовых (при ключевой ставке Центробанка РФ 16%). Как считают правоохранители, эти действия причинили имущественный вред АО "Инрос" в виде уменьшения прибыли и привели к невыплате дивидендов его учредителям.

10 сентября 2026 г. возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении уже Анастасии Ферапонтовой. Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы. Согласно фабуле дела, оно касается того самого 80-миллионного займа, за счет которого супруга экс-спикера оплатила договоры участия в долевом строительстве в ЖК в центре Самары.

В деле Анастасии Ферапонтовой кроме нее самой фигурируют некие неустановленные следствием лица, вместе с которыми супруга экс-спикера думы реализовывала преступный умысел по хищению денег санатория "Автотранспортник". Фигурантка с сообщниками действовала "умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу". Как считают правоохранители, реальной возможности возвратить 80-миллионный заем Ферапонтова не имела и хорошо об этом знала.

Для получения займа Ферапонтова оформила все необходимые документы — "для сокрытия своих преступных намерений и придания видимости правомерности своим действиям". После перечисления денег на счета фигурантки как индивидуального предпринимателя ими распоряжалась не только сама Ферапонтова, но и те самые "неустановленные лица". Словом, у следствия есть оперативный простор для того, чтобы задать неприятные вопросы многим родственникам подозреваемой, включая ее супруга Юрия Ферапонтова.

25 сентября 2026 г. суд по ходатайству следственного органа избрал Анастасии Ферапонтовой и Владимиру Ведехину меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным "СО", шансы на деприватизацию санатория "Автотранспортник" довольно велики с учетом сформировавшейся в регионе судебной практики по похожим делам. Среди активов, возвращенных государству по искам прокуратуры, уже есть тольяттинский санаторий-профилакторий "Волжские зори", санаторий-профилакторий Жигулевского комбината строительных материалов (единственный в границах нацпарка "Самарская Лука"), лагерь труда и отдыха детей "Кировец", детский оздоровительный лагерь "Дубки", турбаза "Малыш", пионерлагерь "Чайка". Прокуроры добились решения о сносе выстроенных в лесных зонах резиденций олигархов Алексея Шаповалова и Юрия Качмазова. Также в собственность государства возвращены детский оздоровительный лагерь "Жигулевский Артек", расположенный на территории Жигулевского биосферного заповедника имени Спрыгина, самарский стадион "Буревестник", детский лагерь "Спутник", здание самарского детского сада, ранее принадлежавшего "Россвязьинформу", и 14 тыс. гектаров земель сельхозназначения в Красноярском районе.