Прокуратура Самарской области судится за санаторий в Туапсе

Прокуратура Самарской области пытается вернуть государству санаторий "Автотранспортник", расположенный около Туапсе. Как стало известно Волга Ньюс, соответствующий иск 19 мая был подан в суд Новокуйбышевска. Параллельно по факту вывода пансионата из госсобственности с прошлого года расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Санаторий был построен в 1988 г. по инициативе Министерства автомобильного транспорта РСФСР. Он находился на балансе Куйбышевского территориального объединения автомобильного транспорта "Куйбышевавтотранс", а фактически был закреплен за новокуйбышевским автотранспортным предприятием.

В начале 1990-х Новокуйбышевское государственное пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) было преобразовано в муниципальное. В начале 2000-х комплекс получил отдельное юрлицо — муниципальное предприятие "Санаторий "Автотранспортник России". В последующем активы санатория были выведены из муниципальной собственности через приватизацию.

Для этого постановлением и. о. главы Новокуйбышевска Алексея Шевякова от 13 декабря 2006 г. была была учреждена компания "ИНРОС". Ее учредителями выступили комитет по управлению имуществом Новокуйбышевска, который внес в капитал компании 100% акций санатория, и ООО "Сам Лайн", внесшее 190,1 млн руб. в обмен на долю в 74,96%.

При этом акции санатория были оценены в 63,5 млн руб., а оценка проводилась ООО "Алгоритм", не обладавшим лицензией на осуществление оценочной деятельности. А в рамках расследования уголовного дела был изъят альтернативный отчет об оценке, проведенный ООО "Институт оценки и управления". По нему стоимость санатория составляла более 225 млн рублей. Существенное занижение "Алгоритмом" стоимости акций санатория было подтверждено и экспертизой, проведенной в рамках уголовного дела. Сейчас кадастровая стоимость имущественного комплекса санатория оценивается в 266 млн, а земельного участка — в 359 млн рублей.

В 2010 г. "Сам Лайн" продало свой пакет акций "ИНРОСа" Галине Сергеевой. Последняя, по ее словам, якобы заняла деньги для покупки акций у своего брата — Юрия Ферапонтова, который с марта 2010 по 2024 гг. возглавлял гордуму Новокуйбышевска.

В бюджет города дивиденды от работы санатория поступали лишь в 2020 г. — 3,58 млн рублей. Хотя предприятие демонстрировало высокую экономическую эффективность — например, чистая прибыль санатория за 2024 г. составила — 121,8 млн рублей.

Проверка Росфинмониторинга при этом выявила "сведения о сомнительных финансовых операциях с целью противоправного вывода (обналичивания) денежных средств". Так, в ноябре 2023 г. АО "Санаторий "Автотранспортник" перечислило порядка 80 млн руб. на счет ИП Ферапонтовой Анастасии Вячеславовны (супруги Юрия Ферапонтова) по договору процентного займа. В дальнейшем более 41 млн руб. были перечислены Ферапонтовой со счета ИП на собственный карточный счет. Этими средствами были оплачены договоры участия в долевом строительстве ЖК "ГринРивер".

Также в рамках расследования уголовного дела было установлено, что аффилированными Ферапонтову юридическими и физическими лицами только с 2020 по 2025 г. от санатория было получено более 175 млн рублей.

Дело было распределено судье Наталье Бегишевой. Дата первого заседания пока не назначена.

Старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова подтвердила Волга Ньюс факт подачи иска, воздержавшись от комментариев по его содержанию.

Напомним, прокуратурой Самарской области с прошлого года развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. В феврале суд Красноглинского района вынес решение об изъятии участков под виллой олигарха Юрия Качмазова. В судах находятся иски прокуратуры по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти и другим объектам.