В Новокуйбышевске вынесли приговор участникам дорожного конфликта, избившим водителя

В Новокуйбышевске вынесли приговор водителю и пассажиру легкового автомобиля, которые причинили местному жителю легкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в Новокуйбышевске был госпитализирован местный 22-летний житель, избитый во время дорожного конфликта. Он рассказал, как все произошло: на одном из поворотов его машину "подрезал" другой автомобиль, в котором находилось двое мужчин. Разгневанный пострадавший вылез на светофоре и начал предъявлять претензии "подрезавшему".

Обидчик молчать не стал — вместе с пассажиром они вышли из авто, чтобы разобраться.Оба водителя нанесли повреждения машинам друг друга. Затем один из оппонентов ударил пострадавшего кулаком в лицо, а его пассажир — ногой в голову. Парень остался лежать возле своего автомобиля, а избившие его уехали.

Помощь пострадавшему оказал его пассажир, который сидел в машине, запомнил номера обидчиков и впоследствии сообщил его полицейским.

Полиция задержала ранее судимого за хранение наркотиков местного 20-летнего жителя и его 21-летнего несудимого приятеля. Экспертиза отнесла побои к "легкому вреду здоровью". При этом оба задержанных вину признавать отказались.

Новокуйбышевский городской суд изучил материалы дела и вынес обвинительный приговор. Мужчинам, с учетом всех обстоятельств, назначили наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов каждому. Кроме того, они обязаны возместить потерпевшему компенсацию морального вреда по 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.