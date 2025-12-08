Ребенку из Сызрани заплатят 150 тыс. руб. за травму на детской площадке

В Сызрани Служба городского хозяйства заплатит за травму ребенка на опасной детской площадке. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее девятилетний мальчик получил травму, когда на детской площадке залез на металлическую шведскую стенку, оказавшуюся незакрепленной. Вся конструкция упала и ударила ребенка. Ему понадобилась медицинская помощь.
Как выяснилось, за содержание оборудования отвечало МКУ Сызрани "Служба городского хозяйства".
В связи с этим прокуратура обратилась в интересах ребенка в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд же взыскал в пользу мальчика 150 тыс. рублей.
